عقب تعادل الأهلي أمام المصري ...ضياء السيد يهاجم كولر ويطالب بمهاجم قوي

أكد ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن الأهلي في حاجة لمهاجم قوي منذ سنتين، وتعاقد الفريق مع لاعبين كثيرين، خاضوا تجارب لم تكن موفقة.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "هناك قصور وبطئ واضح في التعاقد مع مهاجم قوي من جانب النادي الأهلي، والفريق لم يكن سيئا أمام المصري وسنحت له فرص عديدة لم تجد من يترجمها، لم يكون هناك مهاجم موجود في الفريق".

وأضاف: "أفشة كان من الممكن أن يسجل، وقام بتمريرها وراء حسين الشحات الذي أهدرها بشكل غريب، والأهلي حاليا في حاجة لضم هداف قوي ومميز، محمد شريف سجل هدفين منذ انطلاقة الدوري".

وواصل: "برونو سافيو لا يجيد في مركز الجناح، لان هذا المكان يحتاج لقدرات معينة في السرعة والمهارة والقوة، وموسيماني كان ارتكب نفس الأمر عندما لعب بأفشة في مركز الجناح، والثنائي لا يجيد اللعب في مركز الجناح، الأهلي فقد جانب من الجزء الهجومي بسبب اللاعب البرازيلي الذي شارك أساسيا في المباراة".

وتابع: "الأهلي متأخر جدا في التعاقد مع مهاجم قوي، الفريق ينقصه هداف جيد، وكولر تحدث عن ذلك في أكثر من مؤتمر صحفي خلال الفترة الأخيرة، المدرب يحتاج للاعب يسجل من أنصاف الفرص يترجم العمل الذي يقوم به الفريق في المباراة".

وأكمل : "الأهلي لعب مباراة جيدة خصوصا في الشوط الثاني، وسيطر تمامًا على الشوط، وخلق فرص عديدة، لكن الأهداف وتحقيق الانتصارات هي من تظهر جهود الفريق، الأهلي لم يستغل نتائج الجولة لصالحه، وهو مقبل على مباريات مهمة في الجولات المقبلة".

وزاد: "خط الهجوم لم يكن جيدا، وكان أحمد عبدالقادر يجب أن يشارك أساسيا، المدرب أضاع وقتا كبيرا، وتغييرات كولر كانت متأخرة، والجبهة اليسرى كانت ضعيفة في معظم مجريات المباراة، ومشاركة عبدالقادر كانت متأخرة، وكذلك معظم التغييرات، وكان مصطفى سعد يجب أن يشارك مبكرًا".

وأكد: "مصطفى سعد لاعب جيد وشارك مع سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي خلال العديد من المباريات، كان يجب الدفع بمهاجم وجناح بين الشوطين على حساب سافيو وشريف، ولكن سيطرته على المباراة أعطت له أمل في التسجيل وهو ما لم يحدث في النهاية".

وأضاف: "كنت أتمنى مشاركة محمد الضاوي كريستو، مع الأهلي أمام المصري، واليوم مثلا شارك جواو فيلكس مع تشيلسي، في مصر هناك فلسفة غريبة، ونتحدث كثيرا عن الانسجام، وغير ذلك من الأمور".

وحول تصرف محمود متولي، قال: "تعيين وليد عبدالرازق خطأ، هناك علامة استفهام كثيرة حول الحكم في اللقاء، ومحمد شريف تعرض للضرب وكان المدافع يستحق الطرد، وكذلك حمدي فتحي اعترض عليه فقام بإنذار متولي، هذه أمور غريبة، واللاعب عندما يتحدث بأدب فالأمر طبيعي للغاية، احب الحديث عن الفنيات بعيدا عن الأمور التحكيمية".

وأكد، أن المصري لعب مباراة دفاعية جيدة، وصنع أكثر من هجمة، ودغموم والجلاصي جيدين للغاية، الفريق يمتلك لاعبين جيدين وكان يغيب عنه بعض الأسماء وخرج بنتيجة جيدة بالنسبة لهم.