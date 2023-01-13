إبراهيم حسن: المصري له ركلة جزاء أمام الأهلي والمصري كان ندًا في المباراة

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري، أن فريقه قدم مستوى جيد أمام الأهلي وكان ندًا طوال اللقاء، مشيرا إلى أن ناديه يخوض مفاوضات قوية لضم لاعبين جدد، لكن الأندية المصرية تتعامل مع كامل أبوعلي رئيس النادي (معاملة أندية الخليج).

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي فريق كبير ولديه إمكانيات كبيرة، وينافس على لقب الدوري المصري، وهي مواجهة دائما لها طابع خاص، وخرجت المواجهة بمستوى عالٍ، خصوصا العمل الذي قدمه حسام حسن، الذي قام بتحفيظ اللاعبين خطة اللقاء، وأشكر اللاعبين على تنفيذ التعليمات الفنية".

وأضاف: "كنا ندًا للنادي الأهلي، وقدمنا مباراة جيدة، وأتيحت للمصري أكثر من فرصة، ولم نقدم مباراة عشوائية والمواجهة كانت متكافئة أمام فريق كبير بحجم الأهلي".

وواصل: "وليد عبدالرازق حكم المباراة كان يريد الخروج بشكل جيد واجتهد بقدر الضغوط التي تعرض لها، وأعتقد أن هناك ركلة جزاء لـ محمد جريندو بعد تدخل من رامي ربيعة، ولم يتم اللجوء لـvar، أنا حزين جدًا بعدما شاهدت فيديو اللقطة، كان من الممكن أن نخرج فائزين".

وأكمل: "المصري لعب بتكتيك معين، والأهلي لديه امكانيات كبيرة ولاعبين جيدين على الدكة، وهناك لاعبين كانوا عائدين من الإصابة، ولم نقم بتدعيم الفريق بصفقات حتى الآن، عكس الأهلي الذي يمتلك لاعبين كبار وقطاع ناشئين مميز ودعم صفوفه بلاعبين جدد".

وزاد: "حسام حسن قام بالتغيير في أخر الدقائق، لأن اللاعبين كانوا جيدين طوال اللقاء، كان هناك انسجام بين المجموعة الأساسية، ومن الممكن أي تغيير يشارك ويكون غير موفق، فيكون مؤثر على شكل الفريق بعد ذلك".

وأتم: "ديانج المباراة الماضية كان أفضل، والسولية كان مختفي اليوم، وعلي معلول نفس الأمر، لم يكن هناك لاعب بارز في الفريق الأحمر، ومحمد شريف عنده مشكلة واضحة لم يتحدث فيها أحد، كان يسير بشكل جيد مع موسيماني، وتأثر نفسيا بعد ذلك بسبب جلوسه احتياطيًا، واللاعب سنحت له فرص في بعض المباريات لكنه كان يتعامل معه بـ"تعالٍ ومنظرة"، لابد أن يراجع نفسه".