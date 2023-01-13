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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائبة رئيس الوزراء الكندية تشارك في منتدى دافوس العالمي الأسبوع المقبل

صدى البلد

تتوجه نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، إلى دافوس بسويسرا الأسبوع المقبل لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.


ويعقد الاجتماع السنوي خلال الفترة من 16 وحتى 20 يناير الجاري، وتتحدث فريلاند، وهي عضو في مجلس أمناء المنظمة، في حدثين بعنوان "استعادة الأمن والسلام" و"القيادة النسائية .. نحو التكافؤ في السلطة".


وتستضيف المدينة الواقعة في جبال الألب السويسرية 52 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 رئيس تنفيذي، وفقًا للمنظمة.


ويسبق الاجتماع تقرير صدر مؤخرا يحذر من تفاعل "الأزمات المتعددة" في المستقبل، بما في ذلك تغير المناخ ونقص الموارد الطبيعية، واستطلع التقرير 1200 من الخبراء وصانعي السياسات وقادة الصناعة لتحديد ما يعتقدون أنه أكبر المخاطر التي يتعرض لها العالم، ووجدت الدراسة أن تكلفة المعيشة هي "أشد المخاطر العالمية خطورة" خلال العامين المقبلين، يليها "الفشل في التخفيف من تغير المناخ" خلال السنوات العشر القادمة.


ويحذر التقرير من أن الحكومات والبنوك المركزية قد تواجه "ضغوطًا تضخمية عنيدة" على مدى العامين المقبلين، إلى جانب مخاطر سوء إدارة السياسات الاقتصادية التي قد تتسبب في تراجع اقتصادي مطول على نطاق عالمي.


ويؤكد التقرير أن الآثار الاقتصادية ستشعر بها بشكل أكبر أجزاء المجتمع الضعيفة بالفعل والدول الهشة، مما قد يؤدي إلى مزيد من الفقر والجوع والاحتجاجات العنيفة وعدم الاستقرار السياسي.
وفي الوقت نفسه، يسلط التقرير الضوء على المخاطر المتزايدة لتغير المناخ على المدى الطويل، قائلاً إنه كان هناك اختلاف بين ما هو "ضروري علميًا لتحقيق صفر انبعاثات الكربون وما هو ممكن سياسيًا".


وقال المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان: "ستستمر الحكومات في مواجهة عملية توازن خطيرة بين حماية قطاع عريض من مواطنيها من أزمة غلاء المعيشة المطولة دون تضمين التضخم".
 

 

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