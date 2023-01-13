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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكافأة أمريكية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن محمود عبدي عدن من حركة الشباب

صدى البلد

 أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة محمود عبدي عدن وأي شخص آخر في أي بلد ارتكب أو حاول أو تأمر على ارتكاب أو ساعد أو حرض على ارتكاب هجوم 2019 على فندق في نيروبي (كينيا).


وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أمس /الخميس/، أنه في ظهر 15 يناير 2019 هاجم مسلحون من حركة الشباب الإرهابية، بالمتفجرات والأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، مركز دوسيت دي 2 التجاري وهو مجمع من 6 مبان من المحلات التجارية والمكاتب وفندق مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصًا من بينهم مواطن أمريكي في الهجوم.


ونشرت حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تحديثات حية طوال الهجوم.
ويعد محمود عبدي عدن، المعروف أيضًا باسم محمود عبد الرحمن، أحد قادة حركة الشباب وكان جزءًا من الخلية التي خططت لهجوم فندق دوسيت 2. وفي أكتوبر 2022، صنفت وزارة الخارجية عدن على أنه إرهابي عالمي مُصنَّف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224، بصيغته المعدلة.


تجدر الاشارة إلى أن حركة الشباب مسؤولة عن العديد من الهجمات الإرهابية في كينيا والصومال والدول المجاورة التي أودت بحياة آلاف الأشخاص بما في ذلك المواطنين الأمريكيين. وتواصل المجموعة الإرهابية التخطيط والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة ومصالح الولايات المتحدة وشركائها الأجانب.


وصنفت وزارة الخارجية حركة الشباب كمنظمة إرهابية أجنبية ومنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص في مارس 2008.

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