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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برودة وغيوم وأمطار .. حالة الطقس اليوم 13 يناير 2023

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لطقس اليوم الجمعة 13 يناير 2023، بأن يسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح أحيان بسرعة 30 كم في الساعة، مع غيوم جزئية، لافتة إلى أن جنوب الوجه البحري ومدن القناة تتعرض لشبورة مائية ورياح معتدلة وغيوم جزئية

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كما تتعرض السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري لأمطار قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة 60% تقريبا، مع نشاط رياح أحيانا بسرعة 32 كم في الساعة.

أما درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة  اليوم الجمعة تدخل فيها 38 مدينة ومحافظة في قائمة الأكثر برودة، و6 الأكثر دفئاً، وتكون ضمن المدن والمحافظات الأكثر برودة "سانت كاترين درجة واحدة مئوية، ونخل درجتين مئوية، والوادي الجديد، و6 درجات، وأسيوط وسيوة 7 درجات، والأقصر والفيوم وبني سويف والمنيا 8 درجات، والطور وسوهاج وقنا 9 درجات مئوية.

كما تضم قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة “بنها ودمنهور ووادى النطرون والمنصورة والعريش ورأس سدر والسلوم وأسوان وأبو سمبل” 10 درجات

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر 

القاهرة 19 12

6 أكتوبر 19 11

بنهــــا 20 10

دمنهور 20 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 10

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 19 12

طنطا 19 12

دمياط 20 13

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 20 11

السويس 19 11

العريش 19 10

رفح 18 11

رأس سدر 21 10

نخل 18 02

كاترين 15 01

الطور 23 09

طابا 22 11

شرم الشيخ 23 12

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 17 12

مطروح 17 11

السلوم 17 10

سيوة 16 07

رأس غارب 21 12

الغردقة 22 12

سفاجا 21 13

مرسى علم 21 13

شلاتين 25 17

حلايب 22 15

أبورماد 25 16

رأس حدربة 22 15

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 19 08

أسيوط 20 07

سوهاج 21 09

قنا 22 09

الأقصر 22 08

أسوان 22 10

الوادي الجديد 23 06

أبوسمبل 22 1

مصر جنوب سيناء درجات الحرارة المتوقعة كفر الشيخ الوادى الجديد مطروح بني سويف

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