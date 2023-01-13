بحث تذليل مشكلات المستثمرين والتنسيق المصري - السعودي يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدر عدد من أخبار الشأن المحلي والعربي وعلى رأسها لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لمتابعة جهود الوزارة، لحل مشكلات المستثمرين، ودعم مناخ الاستثمار فى مصر، فضلا عن التنسيق المصري السعودي لحماية الأمن القومى العربي، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /الجمعة/.



فتحت عنوان /مدبولي يبحث تذليل مشكلات المستثمرين والموافقات البيئية للمشروعات الصناعية/، نقلت صحيفة/الأهرام/، عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تأكيده الاهتمام البالغ والمتابعة الدورية التى تٌوليها الدولة لحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة بيئة الاستثمار فى مصر، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء مدبولى، أمس، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لمتابعة جهود الوزارة، لحل مشكلات المستثمرين، ودعم مناخ الاستثمار فى مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء تناول جهود الوزارة الحالية والمستقبلية لدعم الاستثمار، والمتضمنة مراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل؛ بهدف تسهيل إجراءات الحصول عليها لكل القطاعات.



وعربيا، وتحت عنوان/ تنسيق مصرى ــ سعودى لحماية الأمن القومى العربى/، ذكرت صحيفة/الأهرام/، أن مصر والسعودية أكدتا أمس أن الأمن العربى كل لا يتجزأ، واتفقتا على أهمية العمل العربى المشترك والتضامن الكامل، للحفاظ على الأمن القومى العربي، وشددتا على رفضهما أى محاولات لأطراف إقليمية للتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى البيان المشترك الصادر عن اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين البلدين، الذى عقد فى الرياض، بمشاركة سامح شكرى وزير الخارجية، ونظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان.



ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله، إن شكرى وبن فرحان التقيا بشكل ثنائى قبيل بدء اجتماع لجنة التشاور السياسي، وأعقب ذلك جلسة مشاورات موسعة ضمت وفدى البلدين، تم خلالها تناول موضوعات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول الأعمال.



وأكد البيان أيضا اتفاق البلدين على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية فى المنطقة بكل أشكالها، واتفقا على أن كلا من مصر والسعودية تضطلعان بدور قيادى ومحورى، لتحقيق استقرار المنطقة سياسيا واقتصاديا، بما يضمن التنمية المستدامة فى كل دولها.



وأكد الجانب السعودى دعمه الكامل الأمن المائى المصري، بوصفه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى العربي، مع تضامنه التام مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي، داعيا إثيوبيا إلى عدم اتخاذ أى إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والتحلى بالمسئولية والإرادة السياسية اللازمتين للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول قواعد الملء والتشغيل، يحول دون وقوع ضرر ذى شأن على مصر والسودان.



واقتصاديا، وتحت عنوان/ الدولار يتجه للتراجع وخسائر بالجملة في السوق الموازية/، قالت صحيفة/الأخبار/، واصلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه مسلسل التذبذب صعوداً وهبوطاً وسجلت تعاملات الأمس متوسط ٣٠,٧٠ جنيه بداية التعاملات قبل أن يتراجع الدولار إلى مستوى ٢٩,٥٠ جنيه نهاية تعاملات الأسبوع.



وأشارت الصحيفة إلى أن سعر الدولار سجل فى ختام تعاملات البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ۲۹,۵۰ جنيه للشراء و ٢٩,٥٥ جنيه للبيع وسط تباين لمستويات أسعاره مقابل الجنيه بالبنوك العاملة في مصر.



وأوضحت الصحيفة أن السوق الموازية أو السوق السوداء للعملة تكبدت خسائر عنيفة أمس مع هدوء الطلب من قبل المستوردين وشركات الاستيراد بعد تحرك الحكومة والبنك المركزى المصرى بشكل مكثف لتوفير الدولار للمستوردين عبر السوق الرسمية وفضل المتعاملون الانتظار لمعرفة إلى أين تتجه مستويات اسعار الصرف الرسمية مع اتجاه البنوك الى توفير الدولار لعمليات الاستيراد وفق مستندات التحصيل بعد العودة اليها فى الاستيراد وإلغاء العمل باعتمادات الاستيراد.



وصحيا، وتحت عنوان/ تأمين احتياجات المستشفيات الجامعية من الأدوية والمستلزمات/، قالت صحيفة/الأخبار/، بحث د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد والتموين والإمداد الطبي؛ أمس، سبل توفير احتياجات المستشفيات الجامعية من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، خلال عام ۲۰۲۳ ، وذلك بحضور المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية.

ونقلت الصحيفة عن الوزير تأكيده، أهمية التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهيئة الشراء الموحد لتأمين احتياجات المستشفيات الجامعية، وتوفير مخزون كاف بالمنشآت الطبية خاصة الأورام والأمراض المزمنة.



وأوضح أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين.

وفي /الجمهورية/، وتحت عنوان/ لا صحة لتجريف أشجار حديقة الحيوان/، قالت الصحيفة، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء تزعم تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامنا مع تنفيذ خطة لتطويرها.



وأوضح المركز الإعلامى أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لتجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامنا مع تنفيذ خطة لتطويرها.



وأشارت الوزارة إلى أن حديقة الحيوان ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، أو قطع أى من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بها، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة، ورفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للمواطنين، لتكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية دون أى خطورة على الزائرين، إلى جانب ربطها بحديقة الأورمان، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية.



وسياسيا وتحت عنوان/مصر تدين التفجير الإرهابي في "كابول"، قالت صحيفة/الجمهورية/، أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس التفجير الإرهابي الذي وقع أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابول؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وأوضحت الصحيفة، أن مصر تقدمت بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة إدانتها ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

