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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": العين الأمنية الساهرة لن تنام ولن تترك أي راغب في الإضرار بشبابنا

صدى البلد

أكدت صحيفة /الأهرام/، أن العين الأمنية الساهرة لن تنام، ولن تترك أى راغب فى إضرار شبابنا يهرب بجريمته.


وقالت الصحيفة، من منطلق إيمان وزارة الداخلية بأن مكافحة خطر المخدرات لا يمكن أن تتم من خلال المطاردات الأمنية وحدها، وبأن السلاح الأكثر تأثيرا وفعالية هو تحلى المواطنين أنفسهم بالوعى الكافى بمدى التدمير الذى تتسبب فيه المخدرات، صحيا وماديا وأسريا ومجتمعيا، بدأت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بوزارة الداخلية، حملة موسعة للتوعية بمدارس المحافظات كافة قبل عدة أيام.


وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة صباح اليوم/الجمعة/، تحت عنوان/ الوعى بخطر المخدرات/، أن الحملة تشمل عقد لقاءات مع الطلاب فى المرحلتين الإعدادية والثانوية لشرح مخاطر التعاطي، ليس على الطالب وحده، أو أسرته، بل على المجتمع كله.


وقالت نعرف جميعا أن تجار المخدرات دائما ما يستهدفون هذه الفئة من الشباب، لعلمهم أن الصغار يكونون قليلى الخبرة بالمخاطر عموما، وكذلك كونهم يحبون التجريب والمغامرة، معتقدين أن أعمارهم الصغيرة ستوفر لهم فرصة النجاة من الخطر وبديهى أن خطر الإدمان يكون أكبر على الشباب.


وأضافت الصحيفة، وبطبيعة الحال تضمنت حملة التوعية بالمدارس عرض فيديوهات تسجيلية لشباب ضعاف الإرادة وقعوا أسرى للإدمان فكانت النهاية، وأيضا فيديوهات للأنواع المستحدثة التى لا تكف معامل تصنيع المخدرات عن إنتاجها، ثم إرسالها إلينا، بحثا عن الربح السريع من ناحية واستهدافا ـ من ناحية أخرى لأعز ما يملكه هذا الوطن، وهم شبابه.


وقالت ولمزيد من إثارة الحماس والتفاؤل والعزيمة فى نفوس هؤلاء الطلاب، تم عرض فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وكيف أن العين الأمنية الساهرة لن تنام، ولن تترك أى راغب فى إضرار شبابنا يهرب بجريمته.
 

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