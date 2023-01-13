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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": جهود الدولة لا تتوقف من أجل التوسع في الأراضي الزراعية وزيادة المحاصيل الاستراتيجية

صدى البلد

 أكدت صحيفة /الجمهورية/ على أن جهود الدولة لا تتوقف من أجل التوسع فى الأراضى الزراعية وزيادة المحاصيل الأساسية والإستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب الأساسية والسلع الغذائية.
وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة صباح اليوم/الجمعة/، تحت عنوان/الأمن الغذائي/، أنه في هذا الإطار يأتى الاهتمام بتنمية الريف المصرى ليكون العام الجديد ۲۰۲۳ عام النماء فى مختلف قطاعات وأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان مع المزيد من جهود التنمية والاستصلاح الأراضى المشروع بالإضافة إلى التوسع فى إقامة وتشغيل مناطق خدمية جديدة والتيسير على المنتفعين بالمشروع من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين ودفعهم لبدء عمليات الاستصلاح والاستزراع للأراضى وتشغيل جميع شبكات الاتصالات بمختلف أراضى المشروع وتسليم أكبر معدل من مساحات الأراضى للمنتفعين بعد انتهاء البنية التحتية مع المضى قدما فى إنشاء وتطوير شبكات الكهرباء.


وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع تنمية الزراعة والريف المصرى يأتي فى الوقت الذي حققت فيه مبادرة "حياة كريمة" نجاحات فائقة فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بحياة أكثر من ٥٨ مليون مواطن يعيشون فى قرى الريف المصري.. وتوفير حياة كريمة بكل ما تحمل العبارة من معني.. سكن كريم ومياه شرب وصرف وغاز وكهرباء وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا.


وأوضحت أنه في هذا الإطار يأتى العمل على تحقيق الأمن الغذائى وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية وزيادة منافذ التوزيع فى كافة المناطق النائية وبأسعار مخفضة.
 

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