الرجل الثاني في الولايات المتحدة يسافر لبولندا وألمانيا لتعزيز جهود مكافحة معاداة السامية

ذكر البيت الأبيض أن الرجل الثاني في الولايات المتحدة، دوجلاس إمهوف، سيزور بولندا وألمانيا لتعزيز جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمكافحة معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

وقال بيان على موقع البيت الأبيض إن إمهوف سيزور بولندا في الفترة من 26 ولمدة أربعة أيام.



وأشار البيان أنه في 27 يناير، سيزور إمهوف النصب التذكاري والمتحف في أوشفيتز بيركيناو. وسيشارك في مراسم وضع أكاليل الزهور وسيحضر الاحتفال السنوي باليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، كما ستنضم إلى الزيارة المبعوثة الأمريكية الخاصة لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، السفيرة ديبورا ليبستادت.



وأضاف البيان أن إمهوف يتوجه إلى برلين بعد ذلك في 30 يناير ولمدة يومين لحضور اجتماع للمبعوثين والمنسقين الخاصين الذين يعملون على مكافحة معاداة السامية.



وفي كل من بولندا وألمانيا، سيشارك إمهوف في سلسلة من الارتباطات مع الجاليات اليهودية المحلية وممثلي المجتمع المدني وزيارة المواقع التاريخية والثقافية.



ويسمى إمهوف بالرجل الثاني في أمريكا لأنه متزوج من نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.