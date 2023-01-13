السلطات التونسية تضبط عنصرًا تكفيريًا خطير موال لتنظيم داعش الإرهابي

أعلنت السلطات التونسية القبض على عنصر تكفيري خطير موال لتنظيم داعش الإرهابي.



وأوضحت وزارة الداخلية التونسية -في بيان- أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، تحت إشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمكنت من إيقاف عنصر تكفيري خطير موالٍ لتنظيم "داعش" الإرهابي ، وذلك بعد إجراء التحريات الفنية والميدانية عالية الدقّة.



وأضاف البيان أنه بمباشرة التحريات تبيّن انخراطه في مجال الدعاية افتراضيا للتنظيم الإرهابي، وتعمّده استغلال حسابات إلكترونية وهمية تولى من خلالها تكفير منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية واختراق الموقع الرسمي لإحدى المؤسسات العمومية على شبكة الإنترنت.



وتابع البيان أنه ثبت مبايعته للتنظيم الإرهابي وتلقيه دروسا نظرية حول كيفية إعداد السموم وصنع المتفجرات بنيّة تنفيذ عمليات إرهابية من خلال استهداف عناصر أمنية وعسكرية بواسطة آلات حادة وأسلحة يتم توفيرها بالتنسيق مع عناصر إرهابية ناشطة بساحات القتال بالخارج.