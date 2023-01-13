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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتظام حركة القطارات بعد حريق الزقازيق ..

حدث ليلا| كشف لغز سرقة 300 ألف جنيه بالجيزة.. 20 غرزة لأفشة وسخرية من شيرين بالكويت

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقراءنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجز بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

السكة الحديد : حركة القطارات منتظمة ولم تتأثر بوجود حريق بجوار محطة الزقازيق

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأن حركة القطارات منتظمة ولم تتأثر نتيجة نشوب حريق بأحد الأكشاك الخشبية القديمة والخالي من المهمات بجوار محطة الزقازيق. وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الحريق كان بعيداً عن خطوط السكة الحديد دون حدوث أى إصابات وأنه على الفور تم الدفع بعربات الإطفاء وتم إخماد الحريق .

مباحث الجيزة تكشف لغز سرقة 300 ألف جنيه من خزينة مصنع بمركز الصف

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي في كشف لغز سرقة خزينة مصنع بمركز الصف جنوب الجيزة.

الرفق بالحيوان تكشف حقيقة وفاة طبيبة حدائق الأهرام بسبب الكلاب الضالة.. فيديو

أكدت منى خليل رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أن بخصوص حادثة حدائق الأهرام، التي توفت علي إثرها طبيبة، لن أعتمد إلا على البيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة

مرتضى منصور يسخر من سيد عبدالحفيظ عقب تعادل الأهلي أمام المصري

سخر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب تعادل الفريق أمام المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجوله ال ١٣ من بطولة الدوري المصري. وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر فيديو بثه بقناة نادي الزمالك أن سيدعبدالحفيظ من حقه أن يشعر بالغضب تجاه حكم المباراة

إبراهيم حسن: المصري له ركلة جزاء أمام الأهلي والمصري كان ندًا في المباراة

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري، أن فريقه قدم مستوى جيد أمام الأهلي وكان ندًا طوال اللقاء، مشيرا إلى أن ناديه يخوض مفاوضات قوية لضم لاعبين جدد، لكن الأندية المصرية تتعامل مع كامل أبوعلي رئيس النادي (معاملة أندية الخليج). وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي فريق كبير ولديه إمكانيات

إبراهيم حسن يفجر مفاجأة : كنت سأضم ديانج مقابل 35 ألف دولار فقط

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري، أن ناديه كان سيتعاقد مع أليو ديانج من دجوليبا المالي مقابل 35 ألف دولار، مشيرا إلى أن الأندية المحلية تُغالي في مطالبها لبيع لاعبين لناديه، خلال يناير الجاري. وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: " مجلس الإدارة برئاسة كامل أبوعلي يخوض مفاوضات لضم صفقات

بصورة من المستشفى.. مجدي أفشة يشارك جمهوره تفاصيل إصابته: خلصت 20 غرزة

حرص محمد مجدي أفشة علي طمآنة جمهورة علي حالته الصحية بعد تعرض لإصابة دامية بعد تدخل قوي مع حارس النادي المصري محمود جاد فى الدقيقة العاشرة من زمن المباراة

غاز مسيل للدموع.. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن التونسية وجماهير الترجي

اشتبك جمهور فريق الترجي التونسي مع قوات الأمن التونسيه أمس الخميس إثر مباراة الفريق أمام النجم الساحلي والتي انتهت بفوز الترجي بهدفين نظيفين في إطار منافسات الدوري التونسي. واضطرت قوات الأمن التونسيه الغاز المسيل للدموع من أجل تفرقة جماهير الترجي، التي اشتبكت مع القوات . وأطلقت العناصر الأمنية الغاز

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا كامل العدد في الكويت، ونالت إطلالة شيرين عبد الوهاب انتقادات لاذعة بسبب إطلالتها .

وفاء عامر ناعية والد ريم البارودي : ربنا يصبرك على قدر حبك له

نعت الفنانة وفاء عامر والد ريم البارودي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. و نشرت وفاء عامر صورة ل ريم البارودي برفقة ووالدها وعلقت قائلة : والد الفنان ريم البارودي في ذمة الله يارب يصبرك يا ريم علي قدر حبك له وحبة ليك الفاتحة. حالة من الانهيار انتابت الفنانة ريم البارودي أثناء تشييع جثمان

انطلاق أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج الدوم .. واستعراض خاص لمسيرة الهضبة عمرو دياب

انطلقت منذ قليل أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، وذلك بعد النجاح الهائل للموسم الأول والذي ضم أكثر من 25 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر. ‎واستعرض برنامج الدوم في أولى حلقاته المسيرة الفنية للفنان عمرو دياب في فيلم قصير، منذ بدايته في محافظة بورسعيد مرورًا بمعرفته بـ هاني

بعد بيانات التضخم .. ارتفاع كبير في سعر النفط العالمي

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 1% أمس الخميس مواصلة المكاسب، بعد بيانات تظهر مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة فيما عزز الرهانات على إبطاء رفع الفائدة الأمريكية في المستقبل.

مكافأة أمريكية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن محمود عبدي عدن من حركة الشباب

أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة محمود عبدي عدن وأي شخص آخر في أي بلد ارتكب أو حاول أو تأمر على ارتكاب أو ساعد أو حرض على ارتكاب هجوم 2019

مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار منزل شمال إيران

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بجروح في وقت متأخر من ليل الخميس، جراء انفجار وقع بمنزل سكني في مدينة بوكان التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران.

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن الركود في أمريكا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، مساء أمس الخميس، إن هناك أدلة متزايدة على أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود هذا العام.

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