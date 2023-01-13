نشرة المرأة والصحة| الفرق بين الرجال والنساء في الإصابة بالأمراض الوعائية..هؤلاء الأشخاص معرضون للخطر في البرد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:

صرح الدكتور أحمد الصادق أستاذ أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم وعمليات الحقن المجهرى، أن كثير من النساء يتعرضن لحالة الإجهاض المتكرر وفقدانها لجنينها وهو ما يؤثر على نفسيتها إذ تفقد إحساس الأمومة كما يسبب الإجهاض المتكرر لها مشاكل جسدية بشكل كبير ويسبب مشكلات زوجية بينها وبين زوجها وتتعرض الزوجة لحالة الإجهاض المتكرر فى الأسابيع الأولى للحمل.

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صرح المهندس عبد الله الحسينى إستشارى وخبير الديكور والتصميم الداخلى، أن للديكور أهميته سواء كان الديكور للمنزل أو فى معرضك أو عملك أيا كان ، فهو يضفى جمالا على المكان ويعطى الإحساس بالراحة ويجعلك تحب تجلس فى المكان أو أن الآخرين يجلسون معك وهم فى راحة ويودون دائما الجلوس معك فى مكانك ، أو أن ذلك هو مكان عملك فإنه يزيد من عملائك أو على الأقل فإن عملائك لن يهربوا منك .

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بكلية الطب قصر العينى، أن جراحة الاوعية الدموية من التخصصات الجراحية الدقيقة التي تتطلب كفاءات طبية عالية التأهيل , ويختص هذا المجال بمشكلات الاوردة والشرايين والتي تعتبر من المشاكل الخطيرة التي تشكل خطرا كبيرا علي صحة الانسان ومن الممكن ان تسبب الوفاة ؛ لذلك يحب عدم الاستهانة بها والبحث السريع عن أفضل العلاجات المرتبطة بالأوعية الدموية.

حذر الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة السابق، من التعرض للهواء البارد خاصة لمرضى الحساسية الصدرية، وتجنب التعرض للعواصف والغبار والأتربة.