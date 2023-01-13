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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن خفض سعر الفائدة على القروض

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن 

 

مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية، أعلنتها  الحكومة خلال اجتماع لرئيس الوزراء, بحضور وزيري المالية والزراعة، وقيادات اتحاد الصناعات، ورئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووكيل محافظ البنك المركزي، وغيرهم.

واوضح الإنفوجراف أنه سيتم خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة للقطاعات الإنتاجية تصل إلي 11٪.

وتابع أن الدولة ستتحمل الفرق في سعر الفائدة وسيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية.

وأشار إلي أن إجمالي قيمة المبادرة 150 مليار جنيه لافتا أن مدة المبادرة ستصل إلي 5 سنوات اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء عليها الاجتماع المقبل .


وتستهدف المبادرة، تشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، خاصة الصناعة و الزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وزيادة قدرات مواجهة تداعيات الأزمات العالمية. 


  

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