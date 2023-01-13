ربع نقطة أساس.. كوريا الجنوبية ترفع سعر الفائدة إلى 3.5%

رفع البنك المركزي لـ كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 3.5 في المئة، وذلك ضمن سياسته لمواجهة التضخم.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن البنك قرر في أول اجتماع لمجلس السياسات النقدية في العام الجديد، رفع المعدل القياسي لإعادة الشراء لمدة 7 أيام من 3.25 في المئة إلى 3.5 في المئة.

وتعتبر هذه المرة السابعة التي يرفع فيها البنك سعر الفائدة منذ إبريل الماضي، والعاشرة منذ أغسطس 2021؛ لتعزيز الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا، ومكافحة ضغط التضخم المتصاعد.