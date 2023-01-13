المفوضية الأوروبية تعتمد مبادرة جديدة بشأن حماية حقوق الإنسان

اعتمدت المفوضية الأوروبية مبادرة جديدة، تحت عنوان "المادة 4: أوقفوا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في حدود أوروبا"، تهدف إلى تفعيل إطار يضمن الامتثال لحظر العنف والمعاملة اللاإنسانية والمهينة المنصوص عليها في المادة 4 من ميثاق الحقوق الأساسية فيما يتعلق بسياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمراقبة الحدود واللجوء والهجرة.



وذكرت المفوضية، في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة، أن قرار تسجيل المبادرة الجديدة، التي تندرج ضمن مبادرة المواطنين الأوروبيين، ذا طبيعة قانونية ولا يخل بالاستنتاجات القانونية والسياسية النهائية للمفوضية أو بطرق تنفيذها في حال حصلت على الدعم اللازم.



وأضافت أنه نظرًا لاستيفاء المبادرة الشروط الرسمية، فإنها أصبحت مقبولة قانونًا وأن محتواها يعبر فقط عن آراء مجموعة منظميها.



وأوضحت المفوضية في بيانها أن مبادرة المواطنين الأوروبيين تفعلت لتصبح أداة في أيدي المواطنين وتم إطلاقها رسميًا في أبريل 2012 لتسمح لمليون مواطن من سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على الأقل بدعوة المفوضية الأوروبية لاقتراح إجراءات قانونية في المجالات التي تتمتع فيها بسلطة التصرف وفقا لشروط معينة.

