عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي مقدسي تطرح أغنية "لا تكبّر راسك" .. فيديو

نيللي مقدسي
نيللي مقدسي

طرحت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “لا تكبر راسك”، وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الاغنية : “لا تكبر راسك .. اعرف مقاسك .. اي ولله بحطك براسي بحرق انفاسك .. نحنا لخلّينا لخراف تمشي بحارة لديابة .. نحنا الّلي نخوف ما نخاف ..الهيبة نحنا صحابها  .. يا ولد يا ولد يا ولااا يا ولد يا ولد يا ولااا .. انساني وولّلي وسلّم على الماما  يا ولد يا ولد يا ولااا يا يا يا يا ولاا لا تعمل صقر وقدّك قد حمامة”.

نيللي مقدسي تستعرض رشاقتها بهوت شورت أنيق

نيللي مقدسي تتألق في إطلالة على دراجة نارية.. شاهد

أحدث أعمال نيللي مقدسي

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.


نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.

 

الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي اللبنانية نيللي مقدسي نيللي مقدسي لا تكبر راسك أحدث أ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

مرتضى منصور : الحكام الشباب شخصيتهم قوية

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

الجرام بـ 1850جنيه.. اعرف أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

موضوعات متعلقة

تفاصيل ظهور إسماعيل ياسين في الموسم الثاني من برنامج الدوم

بعد أزمتها في الحرم.. أول ظهور لـ هلا رشدي بحفلها اليوم

شيرين عبد الوهاب تشعل حفل الكويت بـ "يا بتفكر يا بتحس"

أغنية قلب في الدفاتر لـ مسلم تقترب من 10 ملايين مشاهدة

شاهد .. برومو حلقة أنغام مع بوسي

بلقيس تحتل المرتبة الرابعة بين أفضل إطلالات عالمية لعام 2022

تشريف وزاري عربي في حفل لطفي بوشناق

مصطفى جاد يطرح أغنية “هو ده الكلام" .. ڤيديو

ترشيحاتنا

40 كيانا ووزير الرياضة والحرس الثوري.. عقوبات ضخمة من أوروبا على إيران

وزير الخارجية الإيراني: طهران ترحب بالحوار بين سوريا وتركيا

بايدن أمام القضاء.. تعيين مدعي عام مستقل للتحقيق في قضية الوثائق السرية

حكم التأمين عند قراءة آية فيها دعاء أثناء الصلاة.. دار الإفتاء ترد

حميد وهشام وأكرم في زيارة مفاجئة للكينج محمد منير (صور)

رابط استمارة الثانوية العامة 2023 .. بدء التسجيل الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت.. ابنة فيفي عبده تثر الجدل بأحدث إطلالة

شبه بعض.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت| شاهد

ليست فوتوشوب.. صورة لنجم غير عادي تسبب في 7 سنوات من القنابل الضوئية

مش عايزين يتجوزوا..5 أبراج سناجل بمزاجهم |لن تتوقع من هم؟

فيديو

رسالة مؤثرة من شاب قبل رحيله بيوم.. ماذا قال؟ فيديو جراف

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ