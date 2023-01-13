نيللي مقدسي تطرح أغنية "لا تكبّر راسك" .. فيديو

طرحت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “لا تكبر راسك”، وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الاغنية : “لا تكبر راسك .. اعرف مقاسك .. اي ولله بحطك براسي بحرق انفاسك .. نحنا لخلّينا لخراف تمشي بحارة لديابة .. نحنا الّلي نخوف ما نخاف ..الهيبة نحنا صحابها .. يا ولد يا ولد يا ولااا يا ولد يا ولد يا ولااا .. انساني وولّلي وسلّم على الماما يا ولد يا ولد يا ولااا يا يا يا يا ولاا لا تعمل صقر وقدّك قد حمامة”.

أحدث أعمال نيللي مقدسي

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.



نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.