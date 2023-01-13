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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيلاروسيا تستعد لتجمع عسكري مشترك مع روسيا ووضعت وحدات مدفعية

بيلاروسيا تضع وحدات
بيلاروسيا تضع وحدات المدفعية بالاشتراك مع روسيا

تم وضع وحدات المدفعية البيلاروسية اليوم الجمعة، والتي تشكل جزء من تجمع عسكري مشترك مع روسيا في حالة تأهب كجزء من أنشطة التنسيق القتالي في بيلاروسيا ، وفقًا لوزارة الدفاع في البلاد.

 

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع البيلاروسي اليوم ، في إطار الأنشطة المشتركة للتنسيق القتالي للتجمع الإقليمي لقوات بيلاروسيا وروسيا ، يجري إعداد وحدات المدفعية التابعة للواء الميكانيكي الحادي عشر المنفصل لتنفيذ المهام على النحو المنشود".


وأعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في أكتوبر من العام الماضي ، عن تشكيل تجمع مشترك للقوات مع روسيا بسبب "تفاقم الوضع على حدود بيلاروسيا".

وقالت وزارة الدفاع هذا الأسبوع في بيان،" إن التجمع المشترك مستمر في النمو، في إطار ضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد ، يتواصل حشد التجمع الإقليمي للقوات بيلاروسية والاتحاد الروسي".

كما أعلنت الوزارة عن تدريبات جوية مشتركة بين البلدين.

وحذرت أوكرانيا الشهر الماضي من أنها لا تستبعد قيام روسيا باستفزاز متعمد بعد أن قالت بيلاروسيا إن حطام صاروخ أوكراني سقط على أراضيها.
 

 

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