موسكو توافق على نقل 300 ألف طن من النفط الكازاخستاني عبر أراضيها إلى ألمانيا

أفادت شركة "كازترانس أويل" الكازاخستانية، اليوم الجمعة، بأن وزارة الطاقة الروسية وافقت على نقل 300 ألف طن من النفط الخام من كازاخستان إلى ألمانيا في الربع الأول من العام الحالي عبر خط أنابيب "دروجبا".



وذكرت الشركة، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم"، أنها تلقت تأكيدًا من وزارة الطاقة الروسية لنقل النفط عبر منظومة أنابيب شركة "ترانس نفط" (خط أنابيب دروجبا) بغرض تسليمها في نقطة عبور "آدامفا" لنقلها إلى ألمانيا، مضيفة أن توريد النفط سيتم في إطار الاتفاقية المبرمة بين حكومتي روسيا وكازاخستان بتاريخ 7 يونيو 2002.



جدير بالذكر أن خط "دروجبا" (سوفيتي)، يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر جزءه الشمالي بأراضي بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبي وأراضي أوكرانيا وتشيكيا وسلوفاكيا والمجر.

