عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: طريق سوهاج الوادي الجديد يحقق طفرة تنموية كبيرة

تنمية الصعيد
تنمية الصعيد

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف سابقا، إن مدينة جيرجا الجديدة ستؤدي إلى نقلة حضارية كبيرة جدَا على مستوى الصعيد، مطالبًا بضرورة إعداد جامعة تكنولوجيا داخل مدينة جرجا الجديدة، خاصة وأن الجامعة تعتبر قاطرة تنمية في المناطق الجديدة.

txt

التنمية المحلية: صرف 1.5 تريليون جنيه على تطوير الصعيد.. فيديو

وتابع "مسعود"، خلال حواره مع الإعلامي ممدوح القعيد، عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صوت الصعيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن استكمال طريق "سوهاج-الوادي الجديد" سيحقق طفرة تنموية كبيرة جدًا  في الصعيد، كما أن طريق "القاهرة- كيب تاون" سيمر بمحافظة سوهاج، وهذا يساهم في إعداد مناطق صناعية كبيرة تنقل الصعيد، وتحول إلى منطقة صناعية كبيرة في مصر.

وأشار إلى أنه كان فخورا للغاية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة سوهاج، ويساهم في تنفيذ الكثير من الملفات والمشروعات في المحافظة، خاصة وأن الزيارة شملت الرئيس والحكومة المصرية بالكامل، وهذا دليل على أن الحكومة مهتمة بالأفعال وليس بالأقوال.


 


 

على مسعود بني سويف مستوى الصعيد قاطرة تنمية تنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

إصابة جديدة في النادي الأهلي.. تفاصيل

جراحة ناجحة.. تطورات إصابة أفشة وموعد عودته لتدريبات الأهلي

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

مرتضى منصور : الحكام الشباب شخصيتهم قوية

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

موضوعات متعلقة

لتقديم الاستشارات التنموية.. بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وهيئة تنمية الصعيد

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام: الدنيا دار ابتلاءات ومحن والحصيف من تحرز لنفسه ولدينه

أعظم المصائب| خطيب المسجد النبوي يحذر من التفريط في هذه الحقوق

قوة ناعمة.. تعليق محمد فضل الله على استضافة السعودية السوبر الإسباني

وفاة مغنية أمريكية شهيرة بأزمة قلبية مفاجئة.. تفاصيل

الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التحايل على حقوق ذوى الهمم

موعد مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا سخر رواد السوشيال من إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفل الكويت؟

بمكياج لافت.. ابنة فيفي عبده تثر الجدل بأحدث إطلالة

شبه بعض.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت| شاهد

ليست فوتوشوب.. صورة لنجم غير عادي تسبب في 7 سنوات من القنابل الضوئية

فيديو

رسالة مؤثرة من شاب قبل رحيله بيوم.. ماذا قال؟ فيديو جراف

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ