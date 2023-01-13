خبير: طريق سوهاج الوادي الجديد يحقق طفرة تنموية كبيرة

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف سابقا، إن مدينة جيرجا الجديدة ستؤدي إلى نقلة حضارية كبيرة جدَا على مستوى الصعيد، مطالبًا بضرورة إعداد جامعة تكنولوجيا داخل مدينة جرجا الجديدة، خاصة وأن الجامعة تعتبر قاطرة تنمية في المناطق الجديدة.

وتابع "مسعود"، خلال حواره مع الإعلامي ممدوح القعيد، عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صوت الصعيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن استكمال طريق "سوهاج-الوادي الجديد" سيحقق طفرة تنموية كبيرة جدًا في الصعيد، كما أن طريق "القاهرة- كيب تاون" سيمر بمحافظة سوهاج، وهذا يساهم في إعداد مناطق صناعية كبيرة تنقل الصعيد، وتحول إلى منطقة صناعية كبيرة في مصر.

وأشار إلى أنه كان فخورا للغاية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة سوهاج، ويساهم في تنفيذ الكثير من الملفات والمشروعات في المحافظة، خاصة وأن الزيارة شملت الرئيس والحكومة المصرية بالكامل، وهذا دليل على أن الحكومة مهتمة بالأفعال وليس بالأقوال.







