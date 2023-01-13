شوط أول سلبي بين أسوان وحرس الحدود

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين أسوان وحرس الحدود المقامة حاليا علي ملعب " أسوان " ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيطر فريق أسوان علي الكرة بنسبة وصلت إلي 68% مقابل 32 % لحرس الحدود.

فريق أسوان كان أكثر خطورة علي مرمي المنافس بتسديد 5 كرات فيما سدد فريق حرس الحدود 4 كرات دون خطورة حقيقية علي زهرة الجنوب.



تشكيل حرس الحدود :

محمد فوزي، محمد رضا، محمود بن والي، خالد سامي، محمد عبد الله، أحمد شديد قناوي، مصطفى جمال، أحمد فليكس مصطفى صبحي، مصطفى زيكو، محمد ممدوح.

تشكيل أسوان

عمرو حسام، ميدو، إسلام صلاح، عطوة، علي فتحي، رافائيل، عماد فتحي، أحمد بلحاج، أحمد خالد، محمد حمدي زكي، ديلسون.



يحتل فريق أسوان المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة بينما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.



يسعى أسوان بقيادة أيمن الرمادي إلى تحقيق الفوز لمواصلة النتائج الإيجابية في الدوري المصري الممتاز مشددًا على لاعبيه بضرورة تحقيق طموحات الجمهور الأسواني.



على الجانب الآخر يأمل حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب في العودة بالثلاث نقاط من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب والخروج من النفق المظلم.