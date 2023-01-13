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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطيب بكفر الشيخ : الشرع يحثنا على إتقان العمل في كل شيء

الشيخ شعيب صقر
الشيخ شعيب صقر

قال الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، خص ديننا الحنيف عهد الشباب بمزيد من العناية والاهتمام ونبه علي دوره في بناء الذات وتكوينها فالشباب ربيع الحياة والعمر وعهد اكتمال البناء الجسدي والنضج العقلي، مشيراً إلى أن  الشرع الحنيف أرشدنا إلى اغتنام عهد الشباب بما ينفع النفس والدين والوطن عبادة وعملاً.

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وأضاف، صقر، خلال خطبة الجمعة، لم يأمرنا الشرع بمجرد اغتنام عهد الشباب بالعبادة والعمل إنما أمرنا كذلك بإتقان والإحسان والتميز، والإتقان في العبادة يكون بأدائها أداءً صحيحاً وإتمام شروطها وأركانها واستيفاء سننها وآدابها.

وتابع، لا شك في أن إتقان العمل سبيل الأمم المتحضرة التي يحملها حبها لأوطانها ووعيها بدورها في رقيه وتقدمه علي إحسان العمل وتجويده والتميز به وهو خير سبيل لاغتنام قدرات الشباب وطاقاتهم فيما يخدم الدين والوطن.

وقال : نؤكد أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا ولن يكون ذلك التفوق إلا بأن نجعل من إتقان العمل ثقافة عامة في كل شيء في العلم والصناعة والثقافة والعمل الحرفي والمهني وفي جميع جوانب الحياة وأن العمل يتحول إلى عبادة ما دام مقروناً بشرف القصد وسمو الغاية مختتماً حديثه «اللهم وفقنا إلى ماتحبه وترضاه واحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء».

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