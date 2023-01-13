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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي عراقي: البيروقراطية عطلت تنفيذ العديد من المشاريع الهامة مع ألمانيا

صدى البلد

أكد السفير العراقي لدى برلين لقمان الفيلي، ضرورة القضاء على البيروقراطية العراقية التي أسهمت بشكل كبير في تعطيل تنفيذ الكثير من المشاريع الاستراتيجية الهامة مع العديد من الدول خاصة ألمانيا.

 


وطالب الفيلي ـ في تصريح لقناة (الإخبارية) العراقية اليوم الجمعة، الوزارات المعنية في بلاده بمناقشة كافة القرارات الخاصة بها بشكل داخلي قبل الإعلان أو الحديث عنها بشكل علني، مشددًا على أهمية الوحدة في اتخاذ القرارات قبل إبلاغ الطرف الآخر بها.

 


ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن تطلع بلاده لتعزيز المشاركة والتعاون مع الشركات الألمانية للعمل على إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في البلاد.

 


وأكد السوداني - خلال لقائه مع ممثلي الشركات الألمانية، في الدعوى التي أقامتها غرفة التجارة العربية الألمانية في برلين - أن العراق يضع ثقته بالشركات الألمانية، لما تمتاز به من خبرة وكفاءة عاليتين وسمعة عالمية، مشددًا في الوقت نفسه على سعي الحكومة العراقية إلى تشخيص التحديات التي تواجه عملية الاستثمار في العراق، ووضعها في الاتجاه الذي ينسجم مع المعايير العالمية.

برلين لقمان الفيلي البيروقراطية العراقية

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