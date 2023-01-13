هاني أبو ريدة ينعى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي

نعى هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، سعود المهندي، نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والقطري لكرة القدم، الذي توفي خلال الساعات الماضية، بعد صراع مع المرض.

وأبدى أبوريدة حزنه الشديد على رحيل المهندي، موضحا أن الراحل كان مثالا يحتذى به على مختلف المستويات سواء الإنسانية أو العملية، مخلصا لبلده وعروبته.



وقال أبوريدة فى نعيه: كان صديقا وفيا محبا لمصر وعاشقا لكل ما ينتمي لها، وعمل معي على التنسيق الكامل من أجل تحقيق المصالح العربية في كافة المحافل العالمية.

وشغل المهندي منصب نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونائب رئيس المجلس العربي لكرة القدم عن قارة آسيا، وانتُخِب كذلك عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان من الكوادر الرياضية القطرية المتميزة، على جميع المستويات.