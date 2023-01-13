العالم كله عائلة واحدة.. الهند تستضيف قمة صوت الجنوب العالمي

استضافت الهند "قمة صوت الجنوب العالمي" وهي قمة افتراضية خاصة عقدت تحت شعار "وحدة الصوت ووحدة الهدف".

وتعد القمة التي عقدت يومي 12-13 يناير 2023 ملتقى جمع بلدان الجنوب العالمي بهدف تبادل وجهات نظرها وأولوياتها. وقد شارك في هذه القمة أكثر من 120 دولة.

هذه القمة مستوحاة من الشعار الذي رفعه رئيس الوزراء ناريندرا مودي وهو “Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas”، وهو الشعار الذي يقوم على إيمان الهند بفلسفة “Vasudhaiva Kutumbakam” الهندية، أي "العالم كله عائلة واحدة".

تضمنت القمة عشر جلسات، عقدت أربع جلسات منها في 12 يناير وعقدت ست جلسات في 13 يناير 2023. وحضر كل جلسة عدد من القادة والوزراء من 10-20 دولة. وقد ترأس رئيس الوزراء مودي الجلستين الافتتاحية والختامية اللتين عقدتا على مستوى رؤساء الدول والحكومات. وكان موضوع الجلسة الافتتاحية للقادة هو "صوت الجنوب العالمي - من أجل تنمية تتمحور حول الإنسان"، بينما كان موضوع الجلسة الختامية للقادة "وحدة الصوت - وحدة الهدف".

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك 8 جلسات وزارية تناول كل منها موضوعاً محدداً حيث ناقشت موضوعات التمويل والبيئة والطاقة والصحة والتعليم والتجارة والشؤون الخارجية.

كما شاركت مصر في جلسة وزراء الخارجية حول "مجموعة العشرين: اقتراحات لرئاسة الهند". وكان من بين القادة البارزين الذين حضروا هذه الجلسة وزراء خارجية صربيا وألبانيا ومالي وموريتانيا وتشيلي والفلبين والإمارات العربية المتحدة. وفي رسالة مسجلة له.

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن تقديره للهند لتوجيهها دعوة إلى مصر للمشاركة في مجموعة العشرين كـ "دولة ضيف". وتحدث شكري في كلمته عن الأزمات متعددة الأبعاد، مثل جائحة كوفيد-19 واضطراب سلاسل التوريد العالمية وتفاقم أزمة الأمن الغذائي والتهديد الوجودي للتغير المناخي.

وتحدث شكري عن التأثير المدمر لتلك الأزمات التي تؤدي إلى زيادة أعباء الديون في العديد من البلدان النامية، داعيا إلى نهج شامل في إطار نظام اقتصادي يقوم على قواعد. وسلط وزير الخارجية سامح شكري الضوء على بعض الأولويات بالنسبة لمصر في مجالات الأمن الغذائي، وتمويل المناخ، والحصول على الأشكال الحديثة من الطاقة بأسعار معقولة.

كما دعا شركاء التنمية إلى تقديم الدعم لدول الجنوب العالمي من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي وتوفير احتياجات التنمية المستدامة، معربا عن تقديره للهند لتنظيمها القمة التي أتاحت لدول الجنوب العالمي فرصة لتبادل الآراء حول الدور الذي يمكن أن تلعبه مجموعة العشرين في تحقيق التنمية حول العالم.