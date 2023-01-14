حاجة تقطع القلب.. الأب وابنتيه فقدوا البصر والابن ضمور وكهرباء على المخ|فيديو

حالة من المرض والفقر تسيطر على إحدى الأسر بمدينة الفيوم، فالأب الذى يعمل بأحد مساجد محافظة الفيوم كفيف النظر ولديه أيضا فتاتان كفيفتان، والابن الأكبر مصاب بضمور وكهرباء على المخ وأصم.

حصل الأب على قرض من أحد البنوك لزواج ابنته الكبرى، ولم يتبق سوى ألف جنيه من راتبه بعد خصم القسط الشهرى للقرض، والأسرة تعيش فى حجرة داخل منزل عائلة.

تقول الأم المكلومة: “تزوجت من زوجى الكفيف، وهو ابن عمى، منذ حوالى 28 عاما، وأنجبت منه 4 أولاد، 3 فتيات وولد واحد، الفتيات منهن اثنتان كفيفتان، والولد الأكبر مصاب بضمور وكهرباء فى المخ وأصم وأبكم ويتبول ويتبرز على نفسه دائما، ولا يعيش إلا بـ (البامبرز)، ولا يوجد لنا دخل إلا ما تبقى من مرتب زوجى الشهرى وهو ألف جنيه، لأن زوجى يسدد قسط القرض الشهرى الذى حصل عليه من البنك لجهاز زواج ابنتنا الكبيرة".

وأضافت الأم: “نعيش فى حجرة صغيرة داخل منزل عائلة وورثة، أنام أنا وزوجى على السرير، والأولاد الثلاثة ينامون على أرض الحجرة”.

وناشدت الأم، الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، مساعدتها فى علاج نجلها المصاب بضمور وكهرباء فى المخ لأن العلاج مرتفع الثمن، وعلاج نفقة الدولة ليس له تأثير، وكذلك مساعدتها فى توفير مسكن للإيواء، لأنها تعيش فى حجرة واحدة هى وأسرتها، خاصة أن زوجها كفيف ويعمل بأحد مساجد أوقاف الفيوم.

1

2