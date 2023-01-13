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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قميصها.. طرد حكم شطرنج إيرانية من الاتحاد الدولي

صدى البلد

قالت حكم الشطرنج الإيرانية شهرة بيات إن لفتة التضامن مع مواطناتها في بطولة أقيمت بأيسلندا تسببت في خلاف مع الاتحاد الدولي للعبة وطردها من لجنة التحكيم، حسبما ذكرت في حوارها مع “رويترز”.

وكان السبب في طرد بيات هو ارتدائها قميصا مكتوبا عليه “المرأة، الحياة، الحرية”، وذلك بعد أيام من انطلاق احتجاجات في إيران على وفاة مهسا أميني في الحجز لدى الشرطة بتهمة مخالفة قواعد الزي الإسلامي .

وقالت بيات لرويترز في مقابلة: “لا أعتقد أن من الطبيعي التزام الصمت تجاه هذا الأمر”.

وأضافت: “هذه مسألة كبيرة تخص حقوق الإنسان. أعتقد أنه إذا التزمنا الصمت تجاه هذه الأمور، فلن نستطيع أن نغفر لأنفسنا”.

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