عاصفة الأحزاب .. اختتام التمرين التعبوي في قطر

اختتمت أكاديمية الخدمة الوطنية تمرين مقدام التعبوي رقم (7) "عاصفة الأحزاب"، الذي تم تنفيذه تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطرية .

شارك في التمرين مجندو أكاديمية الخدمة الوطنية من دفعة الثانوية العامة؛ بهدف رفع مستوى القدرة القتالية لديهم.

وخلال التمرين تم تنفيذ سيناريوهات عدة كالاستطلاع، والقتال في المناطق المبنية، والكمين، والهجوم.

حضر ختام التمرين اللواء الركن سعيد بن حمد النعيمي رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية، وعدد من كبار الضباط في أكاديمية الخدمة الوطنية.