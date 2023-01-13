منهم ممثل معروف| نجم أمريكي شهير يواجه 12 تهمة هتك عرض رجال

دفع الممثل الأمريكي كيفن سبايسي ببراءته من 7 تهم جديدة باعتداءات جنسية في بريطانيا، بعد أشهر من إنكاره اتهامات أخرى مماثلة.

ويواجه النجم الهوليوودي البالغ 63 عاماً، والذي شارك بواسطة الاتصال بالفيديو في جلسة محكمة ساوث وارك في لندن، تهمة الاعتداء الجنسي على رجل بين عامي 2001 و2004، ومن المقرر أن تُعقَد محاكمته في يونيو.

وكانت النيابة العامة الملكية أشارت في نوفمبر الماضي إلى أنّ سبايسي أجبر هذا الشخص على "ممارسة علاقة جنسية معه من دون رضاه". وأجازت الدائرة الملكية للشرطة إضافة 7 تهم جديدة إلى ملف سبايسي الحافل أصلاً.

ويُحاكَم الممثل الحائز جائزتي أوسكار (عن فيلمي "أميريكن بيوتي" و"يوجويل ساسبكتس") أساساً في بريطانيا بأربع تهم لارتكابه اعتداءات جنسية على ثلاثة رجال بين مارس 2005 وأبريل 2013 عندما كان مديراً لأحد مسارح لندن.

ودفع سبايسي ببراءته خلال جلسة أولية تتعلق بهذه المزاعم عقدت في يوليو. ومن المقرر عقد المحاكمة بهذه القضية في يونيو 2023.

وبات سبايسي يواجه ما مجموعه 12 تهمة تتعلق بالاعتداء جنسياً على أربعة رجال بين عامي 2001 و 2013.

وستتناول محاكمة الممثل المقرر إجراؤها في يونيو المقبل ويفترض أن تستمر شهراً كل هذه القضايا. ومن المقرر عقد جلسة إجرائية في 5 أبريل.

كذلك واجه سبايسي اتهامات في الولايات المتحدة، وفي أكتوبر، برّأته محكمة في نيويورك من اتهامات بالتحرش الجنسي وجّهها إليه الممثل أنتوني راب في مزاعم حصلت قبل 36 عاماً خلال حفلة كانت مُقامة في مانهاتن. وكان راب يبلغ آنذاك 14 عاماً فيما كان سبايسي في السادسة والعشرين.

كذلك، وُجهت إلى سبايسي تهمة خدش الحياء والاعتداء الجنسي في ولاية ماساتشوستس على ساحل الولايات المتحدة الشرقي. وقد اتُّهمفي يوليو 2016 بالتحرش جنسياً بشاب يبلغ 18 عاما يعمل في حانة، بعدما جعله يشرب الكحول. وأُسقطت هذه التهم في يوليو 2019.