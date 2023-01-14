8.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 8.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2110 مبايعات بقيمة 6.1 مليار درهم منها 221 مبايعة للأراضي بقيمة 1.18 مليار درهم و1889 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.93 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي فى دبي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4 تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة فى دبي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 112 مبايعة بقيمة 434 مليون درهم وتلتها منطقة الجداف بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 125 مليون درهم بمنطقة الرفاعه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 120 مليون درهم في منطقة الجداف وأخيرا مبايعة بقيمة 116 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

كما تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 194 مبايعة بقيمة 382 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 169 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 141 مبايعة بقيمة 359 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.51 مليار درهم منها 79 رهن أراض بقيمة 652.22 مليون درهم و293 رهن فلل وشقق بقيمة 855.88 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 241 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 178 مليون درهم.

منطقة نخلة جميرا

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 92 هبة بقيمة 498.13 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 288 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 37 مليون درهم.