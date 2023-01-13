بعد تعافيه من السرطان.. هالير يُسجل هاتريك في شباك بازل السويسري

في أول مباراة للإيفواري سبياستيان هالير، مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، بعد تعافيه من السرطان، نجح في تسجيل هاتريك في شباك بازل السويسري، في اللقاء الودي الذي انتهى بسداسية نظيفة، في إطار استعدادات الفريق لمنافسات الدوري الألماني.

وكان هالير قد أصيب بسرطان في الخصية بعد انضمامه إلى بروسيا دورتموند لكن اللاعب تعافى منه بشكل نهائي وشارك في التدريبات.

وسجل المهاجم الإيفوارى، هاتريك في شباك بازل السويسري، فى الدقائق 81، 86 و 88 من زمن المباراة.

ويواجه فريق بروسيا دورتموند نظيره أوجوسبورج يوم 22 من الشهر الجاري، في إطار منافسات الدوري الألماني.