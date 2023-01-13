ارسمي وردة السعادة واكسبي معنا.. ياسمين عز تطلق مسابقة الزوج المثالي الخيالي

أطلقت الإعلامية ياسمين عز ، مسابقة جديدة عن الزوج المثالي، حملت اسم مسابقة "الزوج المثالي الخيالي".



وأضافت ياسمين عز، خلال برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الجمعة، أن "إعلان إطلاق مسابقة الرجل المثالي الخيالي ، مصيفة أن هذه المسابقة في منتهي الأهمية.

وتابعت ياسمين عز: "ارسمي وردة السعادة الزوجية واكسبي معنا!!، في مسابقتنا الجديدة".



فيما ردت الإعلامية ياسمين عز، على أزمتها الأخيرة والبلاغ المقدم ضدها من مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

قالت ياسمين عز: "هو أنا لما أقولك احترمي جوزك يبقى وحش ولما بيسخنوكي على جوزك كده رز بلبن!!".

وأضافت ياسمين عز: "أقدر واحترم الجميع، وأطالب باحترام الزوج، وتقدير كل ما يقدمه".

وشرحت ياسمين عز، مواصفات الزوج المثالي، قائلة: "ربنا خلق الراجل بيبرق وريحته قرنفل.. جوزك زهرة اللافندر ماشية ع الأرض!!.