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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم السبت 14-1-2023

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى اليوم

يعد الريال السعودى أكثر العملات العربية طلبا لدى المواطنين المصريين خاصة فى مواسم العمرة والحج.

 

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في مستهل تعاملات اليوم السبت 14 يناير 2023 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم السبت

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى خلال تعاملات  اليوم السبت فى البنوك كالتالى :

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي 

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 7.85جنيه للشراء و 7.89جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ،اليوم السبت نحو 8.16جنيه للشراء و 8.17 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك كريدى اجريكول نحو 8.10جنيه للشراء و 8.19جنيه للبيع


وسجل سعر الريال السعودى  مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم  فى بنك  الاستثمار العربي نحو  7.86 جنيه للشراء و 7.91جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك المصرف العربي الدولي نحو 7.85جنيه للشراء و 7.88جنيه للبيع.

 

استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك HSBC  عند 7.85جنيه للشراء و 7.88جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى بنك الإسكندرية نحو 7.85جنيه للشراء و 7.89جنيه  للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى الإمارات دبي الوطني نحو 7.83جنيه للشراء و 7.91 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى فيصل الإسلامي نحو 7.83جنيه للشراء و 7.88 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى قناة السويس نحو 7.82جنيه للشراء و 7.88جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك بلوم نحو 7.76جنيه للشراء و 7.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك(مصر، الأهلى) نحو 7.84جنيه للشراء و 7.87جنيه  للبيع.

 

وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB  نحو 7.83جنيه للشراء و7.88جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 7.78جنيه للشراء و 7.88جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات اليوم  بنك التنمية الصناعية نحو 7.77جنيه للشراء و 7.87جنيه للبيع.

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سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري نحو 7.67جنيه للشراء و 7.88جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني نحو 7.67جنيه للشراء و 7.89جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.64جنيه للشراء و 7.92جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.62جنيه للشراء و 7.91جنيه للبيع.


أفضل سعر لشراء الريال السعودي

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم السبت بنحو 8.16جنيه.

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