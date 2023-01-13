عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التوسع في الرقعة الزراعية أدي إلي استقرار أسعار الخضر والفاكهة

النائب ابو سريع امام
النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ

قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن قطاع الزراعة شهد طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل توجيهات الرئيس السيسي والتي كان أهمها التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح أكثر من مليون ونصف فدان، معقبا “ تمكننا من تعويض الأراضي التي تم البناء عليها في السنوات السابقة ”.

و اضاف “ امام ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”، أن فكرة إنتاج محاصيل مطابقة للمواصفات العالمية تحتاج إلي عدة إجراءات أبرزها هي تفعيل دور القائمين بمكتب التمثيل التجاري بالسفارات المختلفة للدول لإنشاء قاعدة بيانات توضح متطلبات واشتراطات كل دولة لاستقبال المحاصيل المُصدرة لها.

دور الحجر الزراعي 

كما لفت عضو مجلس الشيوخ، إلي وجود دور كبير للحجر الزراعي في مسألة مواصفات المحاصيل المصدرة، حيث أن التركيز على فحص المنتجات الزراعية بكل شفافية وإصدار شهادة صلاحية حقيقية تؤكد جودة المنتج أو المحصول بالطبع تدعم تصدير منتجات خالية من أي عيوب أو أمراض.

وأكد البرلماني، أن التوسع القائم في المساحات الزراعية انعكس على استقرار أسعار محاصيل الخضر والفاكهة في الأسواق الداخلية، كما عمل أيضا على تلبية الاستهلاك المحلي وتخصيص جزء من الإنتاج لصالح التصدير.

الزراعة × أسبوع.. إفراج جديد عن الأعلاف.. وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان

إخماد حريق في أرض بمركز أبحاث كلية الزراعة ببولاق الدكرور

ودعا حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إلى ضرورة مراجعة كافة المعاملات والإجراءات التي نتبعها في زراعة المحاصيل المعده للتصدير وكذلك القوانين والسياسات التي نتبعها لتصدير منتجاتنا حتى تتوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي بما يحفظ صادراتنا لأوروبا من التأثر سلبيا خلال الفترة القادمة، حال عدم مطابقتها للشروط.

وقال أبوصدام خلال تصريحات له إن الاتحاد الأوروبي أكد عزمه عدم استيراد أي منتج يخالف الاشتراطات.
 

وأضاف أبوصدام أن مساعدة صغار المزارعين لتوفيق أوضاعهم مع مفهوم الزراعة المستدامة وتعزيز قدرتهم علي انتاج منتج زراعي يطابق الاشتراطات الأوربية في استيراد المحاصيل في الفترة المقبلة، بات أمرا ضروريا للحفاظ علي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي والذي يعد أحد الأسواق الأساسية للصادرات الزراعية.

وأكد أن الزراعة الرقمية أحد الحلول لانتاج محاصيل زراعية تطابق المواصفات الدولية ولذا علينا نشر الزراعة الرقمية بكافة الطرق بين المزارعين، حيث تعطي أجهزة التقاط البيانات والتحليل بيانات دقيقه للمزراع تسهل عليه اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب مع إدخال الأجهزة الزراعية الحديثة والالات المتطوره واستخدام الطائرات بدون طيار واجهزة الاستشعار بقدر الامكان للاستخدام الامثل في مكافحة الافات وتسميد المحاصيل وزراعة البذور لتحسين جودة الانتاج والحد من الاستخدام المفرط للكيماويات بالاضافه الي ضرورة تحليل التربة الزراعية المعدة لزراعة المحاصيل التصديرية، والتاكد من خلوها من الامراض والكيماويات فوق الحد المسموح به قبل عمليات الزراعة مع المتابعة المستمرة للمحاصيل الزراعية طوال مدة زراعتها وحتى الحصاد وإمداد الفلاحين بالمعلومات والارشادات اللازمة.

الزراعة أسعار محاصيل الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ الاراضى الاستهلاك المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

تخفيض 30% على الزيت والسكر.. أسعار سلع معارض أهلا رمضان وأماكنها بالمحافظات

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

يبقى الإدارة لازم ترحل .. تصريح من شوبير في بوست غامض

خاص.. بشكتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

أين العدل؟.. الغندور يثير الجدل بشأن واقعة محمود متولي

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

موضوعات متعلقة

إخماد حريق في أرض بمركز أبحاث كلية الزراعة ببولاق الدكرور

الزراعة: إعطاء 6.6 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

ترشيحاتنا

ميلاد أول ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة | فيديو

12 ساعة متواصلة من الفيديو … لينوفو تطلق Tab P11 5G

دون نواحي فنية.. وزير الرياضة: اجتماع قريب مع مسئولي بيراميدز لتعظيم استثماراتهم

سعر تويوتا كورولا موديل 2022 مستعملة في السعودية .. صور

بعد سلسلة من الفضائح.. وزيرة الدفاع الألمانية تقرر الاستقالة من منصبها

15 دقيقة.. مصر تتقدم على كرواتيا 9-4 في بطولة العالم لليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتدفى فى عز البرد.. طريقة سد الحنك من الدقيق والسكر

بفستان ملفت.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

البيوتين مفتاح جمال الشعر والبشرة.. موجود في 7 أطعمة| اكتشفها

لو ليلة واحدة بعد تقطيعه .. عادة عند تخزين البصل تجعله سامًا

فيديو

احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

إطعام 5 ملايين أسرة.. خيرك سابق مبادرة لدعم المواطنين

عقب انتهاء مشكلته مع موظف حى.. نباش بورسعيد يعود إلى مسقط رأسه

بعقد يمتد حتى عام 2025.. كواليس وصول والد ميسي لـ السعودية للتفاوض مع الهلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ