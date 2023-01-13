برلماني: التوسع في الرقعة الزراعية أدي إلي استقرار أسعار الخضر والفاكهة

قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن قطاع الزراعة شهد طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل توجيهات الرئيس السيسي والتي كان أهمها التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح أكثر من مليون ونصف فدان، معقبا “ تمكننا من تعويض الأراضي التي تم البناء عليها في السنوات السابقة ”.

و اضاف “ امام ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”، أن فكرة إنتاج محاصيل مطابقة للمواصفات العالمية تحتاج إلي عدة إجراءات أبرزها هي تفعيل دور القائمين بمكتب التمثيل التجاري بالسفارات المختلفة للدول لإنشاء قاعدة بيانات توضح متطلبات واشتراطات كل دولة لاستقبال المحاصيل المُصدرة لها.

دور الحجر الزراعي

كما لفت عضو مجلس الشيوخ، إلي وجود دور كبير للحجر الزراعي في مسألة مواصفات المحاصيل المصدرة، حيث أن التركيز على فحص المنتجات الزراعية بكل شفافية وإصدار شهادة صلاحية حقيقية تؤكد جودة المنتج أو المحصول بالطبع تدعم تصدير منتجات خالية من أي عيوب أو أمراض.

وأكد البرلماني، أن التوسع القائم في المساحات الزراعية انعكس على استقرار أسعار محاصيل الخضر والفاكهة في الأسواق الداخلية، كما عمل أيضا على تلبية الاستهلاك المحلي وتخصيص جزء من الإنتاج لصالح التصدير.

ودعا حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إلى ضرورة مراجعة كافة المعاملات والإجراءات التي نتبعها في زراعة المحاصيل المعده للتصدير وكذلك القوانين والسياسات التي نتبعها لتصدير منتجاتنا حتى تتوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي بما يحفظ صادراتنا لأوروبا من التأثر سلبيا خلال الفترة القادمة، حال عدم مطابقتها للشروط.

وقال أبوصدام خلال تصريحات له إن الاتحاد الأوروبي أكد عزمه عدم استيراد أي منتج يخالف الاشتراطات.



وأضاف أبوصدام أن مساعدة صغار المزارعين لتوفيق أوضاعهم مع مفهوم الزراعة المستدامة وتعزيز قدرتهم علي انتاج منتج زراعي يطابق الاشتراطات الأوربية في استيراد المحاصيل في الفترة المقبلة، بات أمرا ضروريا للحفاظ علي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي والذي يعد أحد الأسواق الأساسية للصادرات الزراعية.

وأكد أن الزراعة الرقمية أحد الحلول لانتاج محاصيل زراعية تطابق المواصفات الدولية ولذا علينا نشر الزراعة الرقمية بكافة الطرق بين المزارعين، حيث تعطي أجهزة التقاط البيانات والتحليل بيانات دقيقه للمزراع تسهل عليه اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب مع إدخال الأجهزة الزراعية الحديثة والالات المتطوره واستخدام الطائرات بدون طيار واجهزة الاستشعار بقدر الامكان للاستخدام الامثل في مكافحة الافات وتسميد المحاصيل وزراعة البذور لتحسين جودة الانتاج والحد من الاستخدام المفرط للكيماويات بالاضافه الي ضرورة تحليل التربة الزراعية المعدة لزراعة المحاصيل التصديرية، والتاكد من خلوها من الامراض والكيماويات فوق الحد المسموح به قبل عمليات الزراعة مع المتابعة المستمرة للمحاصيل الزراعية طوال مدة زراعتها وحتى الحصاد وإمداد الفلاحين بالمعلومات والارشادات اللازمة.