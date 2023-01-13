نادٍ بريطاني كبير يمنح العضوية لـ رياضي بحريني

أعلن نادي الفرسان البريطاني»The Jockey Club» عن منح الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بـ البحرين لقب عضو فخري بنادي الفرسان البريطاني تقديرًا لإسهاماته في مواصلة تطوير قطاع سباقات الخيل على مختلف المستويات، والتي انعكست من خلال ما تحقق من إنجازاتٍ في هذا المجال على الصعيد الاقليمي والعالمي بمتابعة واشرافه، وبما يؤكد التقدير الدولي لاسهاماته الشخصية في قطاع سباقات الخيل على مختلف المستويات، ويضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تواصل مملكة البحرين تحقيقها في قطاع سباقات الخيل.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل أن التقدير الدولي الذي تحظى به البحرين حيث تحقيق إنجازات في مختلف المجالات وخاصة قطاع سباقات الخيل جاء بفضل الدعم اللا محدود الذي يحظى به القطاع من الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ، والمتابعة المستمرة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذا التقدير يجسد ما وصلت إليه مملكة البحرين من مكانة متقدمة في الأوساط الرياضية بفضل ما يشهده القطاع من تقدمٍ ونموٍ مستمر، مؤكدًا حرص الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل على مواصلة العمل على تنفيذ الخطط والاستراتيجات الموضوعة والتي تهدف لمواصلة الدفع بالقطاع لمستوياتٍ أكثر تقدمًا، بما يسهم في تعزيز موقع مملكة البحرين على الصعيدين الدولي والعالمي في مجال سباقات الخيل.

الجدير بالذكر أن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة تولي رئاسة الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل في عام 2018، وساهم سموه في إطلاق العديد من المبادرات في قطاع الخيل، أبرزها تنظيم كأس البحرين الدولي لسباق الخيل، وسلسلة سباقات بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل والتي تشهد مشاركة ملاك ومدربين وجياد من مختلف أنحاء العالم.

وتعد العضوية الفخرية التي تم منحها له من أرفع العضويات التي يمنحها نادي الفرسان البريطاني العريق إلى الشخصيات المتميزة لإسهاماتها في تطوير رياضة الفروسية وسباقات الخيل على كافة الأصعدة، ليصبح سموه بذلك أصغر عضو فخري بالوقت الحالي.

كما يضم نادي الفرسان البريطاني 23 عضوًا فخريًا، أبرزهم، صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية رئيس الكومنولث، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.