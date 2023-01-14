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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها Redmi 10C.. أفضل 7 موبايلات رخيصة من شاومي

افضل موبايلات رخيصة
افضل موبايلات رخيصة من شاومي

 

استطاعت العلامة التجارية الصينية شاومي  Xiaomi  في خلال سنوات بسيطة أن تأخذ حصة سوقية جيدة وتنافس سامسونج بقوة، الكتالوج الخاص بها يحتوي على مجموعة كبيرة و متنوعة من الهواتف الذكية، بدءا من الأجهزة معقولة الثمن وحتى الهواتف الفلاج شيب باهظة التكلفة.

لدى  XIAOMI  عائلة كبيرة من الأجهزة التي تلائم كل شريحة و فئة في المجتمع وتخاطب احتياجات مختلف المشترين، مع نطاقات سعرية متعددة، كل منهم قادر على تلبية الاحتياجات المختلفة لأي مستخدم للهاتف المحمول تقريبًا. 

في السطور التالية ترصد "صدى البلد" أفضل 7 موبايلات ميسورة التكلفة من  شاومي، مازالت اختيارات ممتازة تشتريها في 2023 وهي كلها أقل من 200 يورو أي ما يعادل الـ 6399 جنيه مصري، وفقا لتقرير موقع voonze التقني المتخصص.

-Xiaomi Redmi 9A: أكبر ميزة في هذا الهاتف هي شاشة بجودة HD + وحجم 6.53 بوصة ، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع نظام لالتقاط الصور من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) مما يحسن من جودة الصورة، ومساحة تخزين على القرص الصلب تبلغ 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (رام) سعة 2 جيجابايت ، مقترن بمعالج وحدة مركزية  MediaTek Helio G25 و وحدة بطارية سعة 5000 مللي أمبير (السعر 99 يورو أي ما يعادل 3167 جنيه مصري).

Xiaomi Redmi 9A

-Xiaomi Redmi A1: يأتي هذا الموبايل بذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت و 32 جيجا بايت من مساحة التخزين الداخلي، وشاشته حجمها 6.52 بوصة يقدم جودة  HD +. نجد أن إعداد الكاميرات في اللوحة الخلفية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل مع معالج بالذكاء الاصطناعي لتحسين هامة ونوعية الصور، ويتم تشغيله بواسطة شرائح  MediaTek Helio A22 ويحزم بطارية 5000 مللي أمبير (99 يورو أي ما يعادل 3167 جنيه مصري).

Xiaomi Redmi A1

-Xiaomi Redmi 9C: يأتي هذا الموبايل مع شاشة حجم 6.53 بوصة عالية الدقة تقدم جودة HD بلس، مع ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت وسعة تخزين على القرص الصلب 64 جيجابايت ، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل معززة بتقنية الذكاء الاصطناعي وتقريب بصري ثلاثي الأضعاف ، ويتم تشغيل الجهاز بواسطة شرائح  MediaTek Helio G35 ، ويحزم بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة سعة 5000 مللي أمبير ، مع إمكانية الشحن السريع. (139 يورو أي ما يعادل 4447 جنيه مصري).

Xiaomi Redmi 9C

-Xiaomi Redmi 10: يأتي هذا الهاتف الذكي مع شاشة عرض حجمها  6.5 بوصة وجودة FHD + DotDisplay مع معدل تحديث 90 هرتز، ذاكرة وصول عشوائي  4 جيجابايت و 128 جيجابايت من سعة التخزين الأساسية، مع معالج وحدة مركزية شريحة MediaTek Helio G88 والكاميرا الخلفية الرئيسية مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مع تعزيز الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي AI، يحزم الهاتف بطارية سعة 5000 مللي أمبير (179 يورو أي ما يعادل 5727).

Xiaomi Redmi 10

-Xiaomi Redmi Note 11: يأتي مع شاشة نوعها AMOLED Dot مقاس 6.43 بوصة ومعدل تحديثها 90 هرتز ، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت روم، مقترن بمعالج وحدة مركزية من كوالكوم SnapDragon 680 ويحزم بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع بقوة 33 وات ، مع كاميرا رباعية في اللوحة الخلفية معززة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل ( 159 يورو أي ما يعادل 5087).

Xiaomi Redmi Note 11

-Xiaomi LITTLE M5: مع شاشة حجمها 6.58 بوصة تقدم جودة FHD + DotDrop ومعدل تحديث 90 هرتز ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت م و 128 جيجابايت روم من مساحة التخزين الأساسية على القرص الصلب مع معالج وحدة مركزية MediaTek Helio G99 وإعداد كاميرات ثلاثية في اللوحة الخلفية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، يحزم بطارية 5000 مللي أمبير (169 يورو أي ما يعادل 5407 جنيه مصري).

Xiaomi LITTLE M5

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Xiaomi Redmi 10C: يأتي مع شاشة مقاسها 6.71 بوصة نوعها Dot Drop HD + مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلي على القرص الصلب، مع معالج وحدة مركزية من كوالكوم شريحة Snapdragon 680. ومستشعر رئيسي في اللوحة الخلفية 50 ميجابكسل ووحدة البطارية سعة 5000 مللي أمبير (169 يورو أي ما يعادل 5407 جنيه مصري) .

Xiaomi Redmi 10C
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