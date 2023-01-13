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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عن فيديو متداول .. بيان مهم من الداخلية الكويتية بشأن رئيس البرلمان العراقي

محمد الحلبوسي
محمد الحلبوسي

نفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم (الجمعة)، صحة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن دخول رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ومرافقيه عبر منفذ العبدلي الحدودي بحماية أمنية عراقية.

وأوضحت الوزارة  في بيان لها أن ما يتم تداوله عن وجود دوريات أمنية وحماية خاصة تخضع لدول شقيقة غير صحيح جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن فريق الحماية المرافق للضيف والمركبات المشاركة لعملية نقله تخضع لوزارة الداخلية الكويتية.

وبيّنت أن "الحلبوسي" في زيارة خاصة لدولة الكويت، مشيرةً إلى متانة العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق في كافة المجالات.

 البيان جاء تعليقاً على زيارة قام بها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ومرافقيه عبر منفذ العبدلي الحدودي إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم.

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