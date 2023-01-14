إطلاق 3 هواتف ذكية من سامسونج وأوبو الأسبوع القادم

تستعد كلا من "سامسونج" و "أوبو" لإطلاق سلسلة هواتفهما الذكية الجديدة في الأسبوع المقبل، لن يتم إطلاق العديد من الهواتف الذكية خلال الأيام القلية القادمة، حتى كتابة هذا المقال ، أكدت العلامتان التجاريتان فقط على الإصدارات الجديدة.

وفقا لتقرير موقع gizmochina ستطلق هاتان الشركتان ثلاثة هواتف في نفس الوقت، يطلق عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي جهازين ، بينما ستعلن العلامة التجارية الصينية عن هاتف واحد، كل هذه الهواتف الذكية رسمية بالفعل في بعض الأسواق وبلدها الأم، لكن هذا الإطلاق الجديد سيكون في الهند وبعض البلدان الأخرى.

الهواتف الذكية القادمة الأسبوع المقبل

Oppo A78 5G

من المقرر أن تطلق العلامة التجارية الصينية "أوبو" هاتفها الذكي Oppo A78 5G في الهند يوم 16 يناير الجاري، نظرًا لأن الجهاز قد تم إطلاقه بالفعل في جنوب شرق آسيا بياناته ومعلوماته أصبحت معروفة.

يأتي الهاتف مع شاشة حجمها 6.56 بوصة عالية الدقة HD بلس، مع معدل تحديث 90 هرتز من نوع (LCD) ، ومعالج وحدة مركزية MediaTek Dimensity 700 SoC ، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية سيلفي بدقة 8 ميجابكسل ، ومكبرات صوت استريو مزدوجة ، ومستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب ، ويحزم وحدة بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، و دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 33 وات، من المتوقع أن يكلف الهاتف أقل من 20.000 روبية هندية أي ما يعادل 7271 جنيه مصري.

Oppo A78 5G

عائلة هواتف سامسونج Samsung

أكدت عملاق التكنولوجيا الكورية سامسونج Samsung أنها على وشط إطلاق هواتفها Galaxy A23 5G و Galaxy A14 5G الداعمة لشبكات الجيل الخامس لأول مرة في الهند بتاريخ 18 يناير الجاري. الهاتف الأول A23 5G معروض للبيع في عدة بلاد منذ عدة أشهر، بينما تم الإعلان عن الأخير الأسبوع الماضي فقط.

يأتي كلا الجهازين بشاشة عرض حجمها 6.6 بوصة نوع LCD ، جودة FHD+ وكاميرا أساسية 50 ميجابكسل ، ومستشعر بصمة جانبي ، ويحزم بطارية ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة يدعم الشحن السريق بقوة 25 وات، ولكن هاتف سامسونج جالاكسي A23 5G يوفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، و بمعالج وحدة مركزية من كوالكوم Qualcomm Snapdragon 695 SoC.

Samsung

بينما نجد أن هاتف سامسونج جالاكسي A14 5G مع معدل تحديث شاشة عرض 90 هرتز ، مع معالج وحدة مركزية من ميداتك MediaTek Dimensity 700 أو شريحة Exynos 1330 مع دعم للشحن السريع بقوة 15 وات فقط.

سعر هواتف سامسونج الجديدة الـ 5G

من المتوقع أن يكون ثمن هاتف Galaxy A23 5G حوالي 25000 روبل روسي ، بينما من المتوقع أن يبلغ سعر Galaxy A14 5G حوالي 17000 روبل.