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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|12 ساعة متواصلة من الفيديو.. لينوفو تطلق Tab P11 5G.. قبل إطلاقه رسميا.. مواصفات هاتف ريلمي V30

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

12 ساعة متواصلة من الفيديو … لينوفو تطلق Tab P11 5G

أطلقت شركة "لينوفو" جهازها اللوحي الجديد  Lenovo Tab P11 5G في الهند، وهو خليفة تابلت  Tab P11 الذي ظهر لأول مرة في 2021، وبه عدة ترقيات و تحديثات مهمة مقارنة مع سابقه.

 

قبل إطلاقه رسميا.. مواصفات هاتف ريلمي V30

وافقت وزارة الصناعة الصينية  TENAA  مؤخرا على طرازين من  Realme GT Neo 5  القادم ، في ذلك الوقت ، ظهر أيضًا جهازان آخران من  “ريلمي” ويحملان رقم طرازات RMX3618 و RMX3619 ومواصفات متطابقة على TENAA. 

 

شحن 50% في 10 دقايق.. فيفو تصدر Vitality edition من هاتف iQOO Z6

أطلقت شركة "فيفو" الصينية هاتفها الذكي iQOO Z6 في سوقها المحلي العام الماضي ، وكشفت العلامة التجارية الفرعية مؤخرًا عن إصدار خاص جديد من الهاتف الذكي، بنفس مواصفات الطراز القياسي مع ذاكرة وصول عشوائي  12 جيجا بايت + مساحة تخزين 256 جيجابايت فقط. 

 

سعر جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G في الكويت

إذا كنت تفكر فى الجمع بين أفضل فئتي علامة سامسونج الكورية وهما الـ S و“نوت”، سيكون خيارك الأميز جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G الذى يجمع بين أفضل ميزات الأيقونتين، أضف إلى ذلك عتاده بكاميرا شرسة وشاشة جبارة.

 

سعر جوال Samsung Galaxy Z Flip4 فى المملكة العربية السعودية

بالرغم من إصدار أكثر من علامة شهيرة لهذه النوعية من الجوالات إلا أن سامسونج الكورية تميزت فى تقديمها إصدار Samsung Galaxy Z Flip4 الأنيق، الذى يقجم شاشة مميزة يمكنها فى ثانية واحدة أن يتم طيها ووضعها فى جيبك بكل سهولة.

 

منها Redmi 10C.. أفضل 7 موبايلات رخيصة من شاومي

استطاعت العلامة التجارية الصينية شاومي  Xiaomi  في خلال سنوات بسيطة أن تأخذ حصة سوقية جيدة وتنافس سامسونج بقوة، الكتالوج الخاص بها يحتوي على مجموعة كبيرة و متنوعة من الهواتف الذكية، بدءا من الأجهزة معقولة الثمن وحتى الهواتف الفلاج شيب باهظة التكلفة.

 

سعر جوال Samsung Galaxy S21+ 5G فى البحرين

منذ الظهور الأول لأيقونة سامسونج الكورية الجنوبية جوال Samsung Galaxy S21+ 5G، نجح فى جذب فئة عريضة من محبيه لما يقدمه من ميزات عدة مع حجم مدمج يجعل تجربة استخدامه فى غاية السهولة، ورغم ظهور إصدار أحدث عليه إلا أنه يقدم أداء قوي.

 

 

لينوفو ريلمي فيفو Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Samsung Galaxy Z Flip4 شاومي

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