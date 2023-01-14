أخبار التكنولوجيا|12 ساعة متواصلة من الفيديو.. لينوفو تطلق Tab P11 5G.. قبل إطلاقه رسميا.. مواصفات هاتف ريلمي V30

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة "لينوفو" جهازها اللوحي الجديد Lenovo Tab P11 5G في الهند، وهو خليفة تابلت Tab P11 الذي ظهر لأول مرة في 2021، وبه عدة ترقيات و تحديثات مهمة مقارنة مع سابقه.

وافقت وزارة الصناعة الصينية TENAA مؤخرا على طرازين من Realme GT Neo 5 القادم ، في ذلك الوقت ، ظهر أيضًا جهازان آخران من “ريلمي” ويحملان رقم طرازات RMX3618 و RMX3619 ومواصفات متطابقة على TENAA.

أطلقت شركة "فيفو" الصينية هاتفها الذكي iQOO Z6 في سوقها المحلي العام الماضي ، وكشفت العلامة التجارية الفرعية مؤخرًا عن إصدار خاص جديد من الهاتف الذكي، بنفس مواصفات الطراز القياسي مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت + مساحة تخزين 256 جيجابايت فقط.

إذا كنت تفكر فى الجمع بين أفضل فئتي علامة سامسونج الكورية وهما الـ S و“نوت”، سيكون خيارك الأميز جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G الذى يجمع بين أفضل ميزات الأيقونتين، أضف إلى ذلك عتاده بكاميرا شرسة وشاشة جبارة.

بالرغم من إصدار أكثر من علامة شهيرة لهذه النوعية من الجوالات إلا أن سامسونج الكورية تميزت فى تقديمها إصدار Samsung Galaxy Z Flip4 الأنيق، الذى يقجم شاشة مميزة يمكنها فى ثانية واحدة أن يتم طيها ووضعها فى جيبك بكل سهولة.

استطاعت العلامة التجارية الصينية شاومي Xiaomi في خلال سنوات بسيطة أن تأخذ حصة سوقية جيدة وتنافس سامسونج بقوة، الكتالوج الخاص بها يحتوي على مجموعة كبيرة و متنوعة من الهواتف الذكية، بدءا من الأجهزة معقولة الثمن وحتى الهواتف الفلاج شيب باهظة التكلفة.

منذ الظهور الأول لأيقونة سامسونج الكورية الجنوبية جوال Samsung Galaxy S21+ 5G، نجح فى جذب فئة عريضة من محبيه لما يقدمه من ميزات عدة مع حجم مدمج يجعل تجربة استخدامه فى غاية السهولة، ورغم ظهور إصدار أحدث عليه إلا أنه يقدم أداء قوي.