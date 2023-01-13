المجلس التصديري: مصر بدأت تدخل الأسواق الأفريقية بقوة

كشف الدكتور وليد جمال، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، عن حجم المواد التي يتم تصديرها للخارج، مؤكدا تصدير مختلف مواد البناء، والصناعات المعدنية.



واضاف وليد جمال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أن حجم التصدير في زيادة مستمرة، متابعا أن مصر بدأت تدخل بقوة في الأسواق الأفريقية، فضلا عن التوجه للأسواق الأوروبية.

وفي السياق نفسه أشار رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إلي أن عدم صرف المساندة التصديرية من أهم المعوقات التي تواجه القاع، بالإضافة إلى عدم رد ضريبة المبيعات، حيث تتأخر وزارة المالية في رد الأموال لعدة سنوات.