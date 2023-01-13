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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفيضة الكبرى.. محافظ الإسكندرية يحذر المواطنين من أمطار الغد

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، آخر تطورات نوة الفيضة الكبرى، والتي تضرب المحافظة حاليا، مشيرا إلى أن هذا النوع أكثر شدة من العام الماضي.

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علشان منغرقش.. الإسكندرية تنتفض لإزالة آثار النوة الحالية.. صور

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المحافظة بتغرق.. أمطار غزيرة متواصلة تضرب شوارع الإسكندرية


وأضاف محمد الشريف ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه تم التعامل مع الأمطار بشكل عاجل ، وتم عمل سحب للمياه من معظم المناطق ، والحالة المرورية جيدة في كل مناطق المحافظة.

وتابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الأمطار الغزيرة تضرب المحافظة بشكل متواصل منذ صباح الأمس، حيث تشهد المحافظة نوة الفيضة الكبرى حاليا، وتساقطت الثلوج فجر اليوم، والأمواج مرتفعة.

الأمطار مستمرة 

أشار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى أن الأرصاد الجوية أكدت لي أن الامطار مستمرة بمستوي متوسط غدا.

الاسكندرية نوة الفيضة الكبرى محمد الشريف محافظ الاسكندرية عمرو أديب

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