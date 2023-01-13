مدير «طب أسرة تعاونيات الزهور» يوضح لـ«إكسترا نيوز» مهام المركز

قال الدكتور محمد عصام، مدير مركز طب أسرة تعاونيات الزهور ببورسعيد، إن أي تجربة نخوضها يكون بها تحديات، ومن خلال التحديات خلال الثلاث سنوات السابقة تعلمنا كيف نقدم خدمة طبية تليق ونتخطى المشاكل.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «العاشرة» الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ على شاشة «إكسترا نيوز»: «أنشأنا إدارة مستحدثة كإدارة (رضا المنتفعين) وبناء على استطلاعات الرأي والاستبيانات مع المنتفعين نضع من خلالها يدنا على مشاكل حساسه فارقة، وعندما نعالجها أو نطورها يتطور تقديم الخدمة للمنتفعين».

وتابع: «المكان بدأ في سبتمبر 2019 وأنشأنا حديثا على نظام حديث وعصري حسب منظومة التأمين الصحي، وقام على أسس علمية، والفرق بين الوحدة الصحية والمركز أن الوحدة ليس بها سوى طب الأسرة، أما المركز فبه عيادات تخصصية أكثر مثل الجلدية والباطنة والأطفال والنساء، كما هو الحال في مركز الزهور، ونقدم خدمات طب الأسرة وهي أساس المنظومة».

وااستطرد: «خدمة طب الأسرة تتلخص في أن كل طبيب مربوط عليه عدد معين من أفراد الأسرة، هو عارفهم وهما عارفينه، ومن خلال التردد والزيارات الدورية هو بيبقى قادر إنه يشتغل معاهم على المستوى الطبي والوقائي».