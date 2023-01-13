عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير «طب أسرة تعاونيات الزهور» يوضح لـ«إكسترا نيوز» مهام المركز

د. محمد عصام
د. محمد عصام

قال الدكتور محمد عصام، مدير مركز طب أسرة تعاونيات الزهور ببورسعيد، إن أي تجربة نخوضها يكون بها تحديات، ومن خلال التحديات خلال الثلاث سنوات السابقة تعلمنا كيف نقدم خدمة طبية تليق ونتخطى المشاكل.

 

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «العاشرة» الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ على شاشة «إكسترا نيوز»: «أنشأنا إدارة مستحدثة كإدارة (رضا المنتفعين) وبناء على استطلاعات الرأي والاستبيانات مع المنتفعين نضع من خلالها يدنا على مشاكل حساسه فارقة، وعندما نعالجها أو نطورها يتطور تقديم الخدمة للمنتفعين».

 

وتابع: «المكان بدأ في سبتمبر 2019 وأنشأنا حديثا على نظام حديث وعصري حسب منظومة التأمين الصحي، وقام على أسس علمية، والفرق بين الوحدة الصحية والمركز أن الوحدة ليس بها سوى طب الأسرة، أما المركز فبه عيادات تخصصية أكثر مثل الجلدية والباطنة والأطفال والنساء، كما هو الحال في مركز الزهور، ونقدم خدمات طب الأسرة وهي أساس المنظومة».

 

وااستطرد: «خدمة طب الأسرة تتلخص في أن كل طبيب مربوط عليه عدد معين من أفراد الأسرة، هو عارفهم وهما عارفينه، ومن خلال التردد والزيارات الدورية هو بيبقى قادر إنه يشتغل معاهم على المستوى الطبي والوقائي».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

تخفيض 30% على الزيت والسكر.. أسعار سلع معارض أهلا رمضان وأماكنها بالمحافظات

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

يبقى الإدارة لازم ترحل .. تصريح من شوبير في بوست غامض

خاص.. بشكتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

أين العدل؟.. الغندور يثير الجدل بشأن واقعة محمود متولي

الحكام ودوري الأبطال.. رابطة الأندية تدعو بيراميدز لاجتماع عاجل

ترشيحاتنا

رئيس أركان إسرائيل السابق يحذر من حرب قادمة على الساحة الفلسطينية

زاهي حواس يرد على فيديو إيلون ماسك عن معبد دندرة

مؤسسة أبو العينين تشارك في توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا| فيديو

الكرتونة بـ 20 جنيه.. لماذا طرحت وزارة الزراعة بيض السمان في منافذها؟

الفيضة الكبرى.. محافظ الإسكندرية يحذر المواطنين من أمطار الغد

نقابة الفلاحين: الزراعة الرقمية أفضل الحلول لإنتاج محاصيل تطابق المواصفات العالمية.. ونواب: جودتها عامل مهم في التصدير.. ودراسة احتياجات الدول ضروري.. ونائب: يجب تفعيل دور البحوث الزراعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكرم حسني يشارك هلا رشدي الغناء في أولى حفلاتها بساقية الصاوي.. صور

بملامح مختلفة.. آمال ماهر تثير الجدل في أحدث ظهور

فوائد مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العدس في الشتاء؟

بفستان أنيق.. لجين عمران تخضع لجلسة تصوير ساحرة

فيديو

احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

إطعام 5 ملايين أسرة.. خيرك سابق مبادرة لدعم المواطنين

عقب انتهاء مشكلته مع موظف حى.. نباش بورسعيد يعود إلى مسقط رأسه

بعقد يمتد حتى عام 2025.. كواليس وصول والد ميسي لـ السعودية للتفاوض مع الهلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ