برلماني: مشاركة المجتمع المدني الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية .. ضرورة

اقترح النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنشاء مجموعة تشكل من الحكومة والمجتمع المدني لمواجهة الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون نقاشي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "الزيادة السكانية".

وقال النائب علاء عصام، إن الزيادة السكانية عائق للتنمية، ولابد أن نتحول إلي مجتمع صناعي وليس استهلاكي لمواجهة هذه الأزمة، مضيفا: "أزمة الوعي مهمة جدا في قضية الزيادة السكانية"، مشيرا إلي أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تغذي الانفجار السكاني، والآن لدينا فرصة حقيقة لمواجهة الزيادة السكانية، حيث لدينا نهضة زراعية وصناعية".

أكد على أهمية وجود حوافز لمواجهة هذه القضية، مشددا علي أهمية الربط بين التعليم والاقتصاد وخاصة التعليم الفني، لافتاً إلى أن البرلمان له دور كبير في مواجهة الزيادة السكانية، لكن القضية تحتاج إلي المجتمع المدني بتعريفه الأوسع والأشمل".

اقترح عضو مجلس النواب عن التنسيقية، تشكيل "المجموعة الاجتماعية الثقافية"، بأن تجمع بين الوزارات والمجتمع المدني وتتبنى مواجهة الزيادة السكانية".

أدار الحوار خلال الصالون؛ ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من؛ الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، والدكتورة ايرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وإبراهيم ناجي الشهابي- نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب علاء عصام- عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين شباب حزب التجمع ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.