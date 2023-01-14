حبس شخص لحيازته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية وعُثر بحوزته على أكثر من مليون وحدة ألعاب نارية.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام تاجر - مقيم بمحافظة المنوفية بمزاولة نشاطاً غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمخزن ، وعثر بداخله على عدد ( 29) كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,050,000 مليون وخمسون ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام .

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.