أخبار التعليم ..اتحاد طلاب جامعة عين شمس يعلن عن مسابقة للشعر باللغة الفرنسية.. علاج طبيعي القاهرة تنتهي من تلقي طلبات الحصول على درجة دكتور مهني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

يعلن اتحاد طلاب جامعة عين شمس - اللجنة الثقافية والإعلامية العليا عن مسابقة بمجال الشعر باللغة الفرنسية المقدمة من الأمانة العامة للكنفجيس CONFEJES للشباب في الفئة العمرية من 18 - 25 عام

للكليات ( الألسن / الحقوق / الآداب)

للتسجيل سرعة التوجه إلى مبني رعاية الشباب، حيث إن آخر ميعاد للتسجيل يوم الأحد الموافق ١٥ يناير.

أعلنت جامعة عين شمس اخر موعد لغلق باب الترشح لجائزة عين شمس التقديرية في مجال العلوم التربوية وجائزة عين شمس التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الطبية 2022-2023، غدًا الأحد الموافق 15 يناير 2023 بناء على توجيهات الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

تواصل كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، تلقي طلبات الطلاب الراغبين في التسجيل والالتحاق ببرامج الدراسات العليا درجة دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى للعام الجامعى 2022-2023.