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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللي يلاقي عربية يشتريها فورا.. تحذير عاجل من رابطة مصنعي السيارات

أسعار السيارات
أسعار السيارات

كشف المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، آخر تطورات أزمة سوق السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة.

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رئيس رابطة مصنعي السيارات سابقا: انكماش شديد بالسوق.. فيديو

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بورصة السيارات|زيادة 41 ألف جنيه في أسعار رينو لوجان الجديدة .. صور

وقال خالد سعد ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، مقدم برنامج الحكاية ، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، مساء اليوم الجمعة ، إن :"الوضع صعب، والسوق متوقف حاليا، وهناك تذبذب في الأسعار في الوقت الحالي
و المعروض قليل جدا".

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رابطة مصنعي السيارات: المؤتمر الاقتصادى بداية لحل جميع مشاكل الصناعة في مصر

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أمين رابطة مصنعي السيارات يكشف البديل بعد وقف إنتاج المركبات التقليدية في 2030


وأضاف المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن سعر السيارة المتوسطة تخطي ٤٠٠ الف جنيه ، وهذا أمرا مبالغ فيه ، واسعار السيارات هتطلع بشكل كبير، لأن العالم كله فيه مشاكل ومكونات الإنتاج غير متوفرة ،واللي يلاقي عربية يشتريها.

 

استمرار أزمة السيارات 

 

وتابع المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن استمرار أزمة السيارات مع ارتفاع كبير في أسعارها.

مصنعي السيارات السيارات أسعار السيارات سوق السيارات عمرو أديب

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