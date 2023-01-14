اللي يلاقي عربية يشتريها فورا.. تحذير عاجل من رابطة مصنعي السيارات

كشف المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، آخر تطورات أزمة سوق السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال خالد سعد ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، مقدم برنامج الحكاية ، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، مساء اليوم الجمعة ، إن :"الوضع صعب، والسوق متوقف حاليا، وهناك تذبذب في الأسعار في الوقت الحالي

و المعروض قليل جدا".



وأضاف المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن سعر السيارة المتوسطة تخطي ٤٠٠ الف جنيه ، وهذا أمرا مبالغ فيه ، واسعار السيارات هتطلع بشكل كبير، لأن العالم كله فيه مشاكل ومكونات الإنتاج غير متوفرة ،واللي يلاقي عربية يشتريها.

استمرار أزمة السيارات

وتابع المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن استمرار أزمة السيارات مع ارتفاع كبير في أسعارها.