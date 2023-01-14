ننشر قصيدة “الحرب” من ديوان “آخر مقامات الفزورة” عن هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين ، ضمن سلسلة ديوان الشعر العامي، ديوان شعري بعنوان “آخر مقامات الفزورة” للشاعر محمود مرعي، ليكون متاحا لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب 54.

من أجواء الديوان نقرأ من قصيدة “الحرب” :

الحرب كانت منتهى أو مفتتح لما بتيجى السيره قلبي بيرتجف كل العصافير البريئه لما هاجرت من جذوع الفجر أو يرتسم على خدها مجرى الدموع كان الوقوع

ما تقولش ليه

خافت تبتسم

على شط بحر الدمع

آخر ما تمناه القمر

ولا انعاكسه

على شبابيك الحبايب

وهي مهجوره الشجر

ما تقولش ليه

الحرب بتوازى الخطر

في الحرب ما بتكسبش

غير دم الحبايب

وانكسار الروح في اغصان الوتر

ف ما تضربوش قلب الطبول والرق

وما تصرخوش حتى الحزين بيرق

لحظة ما تصرخ أم حاضنه النعش

أو أب بيربي اللى راح ياخد عزاه

ما رجعش

كان اتجاه الملحمه بحرین

وكان طوق النجاه

عاشق لقارب محطته مالها اتجاه

حافظه المتاهات البعيده والقريبه