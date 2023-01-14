المنتخب الجزائري المحلي يفوز على نظيره الليبي في "الشان"

حقق المنتخب الجزائري المحلي لكرة القدم الفوز أمام نظيره الليبي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين "الشان".



ونجح "الخضر" في تسجيل هدف الفوز الوحيد أمام المنتخب الليبي عن طريق ضربة جزاء في مباراة شهدت ندية كبيرة من الطرفين.



ويخوض المنتخب الجزائري لكرة القدم بقيادة المدير الفني مجيد بوقرة مباراة أخرى أمام إثيوبيا الثلاثاء المقبل.



ويشارك في هذه النسخة، لأول مرة، ١٨ منتخبا محليا إفريقيا، حيث سجلت النسخ السابقة ١٦ منتخبا فقط.



وبدأت فكرة بطولة إفريقيا للمحليين "الشان" في عام ٢٠٠٩، عندما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تنظيم بطولة خاصة باللاعبين الذين ينشطون في الدوريات المحلية لتسليط الضوء عليهم ومساعدتهم في الانضمام إلى المنتخبات الأولى والدوريات العالمية الكبرى.

