بسبب الأمطار.. محافظ الإسكندرية يصدر قرارا جديدا بشأن الامتحانات| تفاصيل

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الامتحانات اليوم السبت لطلبة الصف السادس الابتدائي فقط، واستمرارها في المرحلة الإعدادية والثانوية والثانوي الفني.

وتشهد محافظة الإسكندرية حاليًا سيول من الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة وبرودة شديدة في الطقس.

وتشهد محافظة الإسكندرية انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة بشكل مفاجئ، تبعها سقوط أمطار رعدية غزيرة، مع تكرار الصواعق الرعدية والبرق، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه الأمطار في شوارع المحافظة.



ونشرت شركة الصرف الصحي 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة- تركزت معظمها في الشوارع الرئيسية - للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، لضمان انتظام حركة المرور.

وتواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعمال كسح تراكمات مياه الأمطار التي أغرقت شوارع المدينة.