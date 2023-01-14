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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوالات Samsung Galaxy S21+ 5G فى الكويت

Samsung Galaxy S21+
Samsung Galaxy S21+ 5G

يقدم  جوال Samsung Galaxy S21+ 5G الرائد من علامة سامسونج الكورية الجنوبية تجربة إستخدام لامثيل لها، حيث الحجم الكبير فى شاشة قوية وبطارية توفر أطول فترة عمل، مع معالج قوي ينجز مهامذه فى وقت قصير، كل ذلك بسعر أقل.

وصل سعر جوال Samsung Galaxy S21+ 5G فى الكويت سعة 128 جيجابايت الى 183 دينار كويتي، و سعة 256 جيجابايت مقابل 233 دينار.

يقدم جوال Samsung Galaxy S21+ 5G إطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy S21+ 5G

يأتى جوال Samsung Galaxy S21+ 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G ثماني النواة، بدقة تصنيع 5 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 660.

يمتلك جوال Samsung Galaxy S21+ 5G ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع مع سعة تخزين داخلية 128و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

زود جوال Samsung Galaxy S21+ 5G بكاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، والثانية للتقريب دقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

 Samsung Galaxy S21+ 5G

والكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S21+ 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

يطرح جوال Samsung Galaxy S21+ 5G على بطارية قوية سعة 4800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي،، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.2، و اتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy S21+ 5G في 6 ألوان هي أسود الفانتوم، سيلفر الفانتوم، فيوليت الفانتوم، وردي الفانتوم ، الذهبي الفانتوم، والأحمر الفانتوم.

Samsung Galaxy S21+ 5G
Samsung Galaxy Samsung Galaxy Samsung Galaxy S21 5G سامسونج الكويت

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