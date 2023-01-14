أخبار الفن: نقل والدة منة شلبي للمستشفى.. موضوع عائلي يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في الإمارات

نشر قسم الفن مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

كشفت الإعلامية إنجي علي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، عن نقل الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي إلى المستشفى .

وردت إنجي على عبر موقع إنستجرام عن شائعة تداولها احد المواقع عن قصة حب تجمع بين منة شلبي وتامر حبيب قائلة : بجد مش قادرة أصدق ان وصلت الاشاعات والفتى لهذه الدرجة.. ارحموا الناس وسيبوهم فى حالهم أولا منه شلبي بتصور مسلسلها لرمضان باسم (تغيير جو ) ووالدتها فى المستشفى تعبانة وتامر حبيب بيحضر حاليا لشغله ومشغول جدا وتامر لسه كاسر الـ ٥٠ سنة جبتوا منين ٥٨ دى ... انا برد لان تامر ومنه اصحابي واخواتى وانا بستغرب جدا من الكلام اللى بسمعه وانه ليس له اساس من الصحة !!!!!حقيقي استفزاز بس.

تصدرت الفنانة القديرة مديحة كامل مؤشرات البحث جوجل ، بمناسبة ذكري عيد ميلادها ليلة أمس .

كان صدي البلد قد نشر تفاصيل باعتزال الفنانة مديحة كامل خلال الفترة الماضية ،على لسان السيناريست الكبير محمد الباسوسى الذي شاهداً على موقف تعرضت له الفنانة مديحة كامل قبل أعتزالها ، وكان بمثابة بوادر لهذه القرارات التى اتخذتها فيما بعد .

من حين لآخر تقوم بعض الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج إلى شائعات وفاة بعض النجوم مما يثير قلق محبيهم ، وفى السطور التالية نرصد ابرز الفنانين الذين تعرضوا إلى تلك الشائعة المزعجة :

تحتفل الفنانة إيناس مكي بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات فى تاريخ الدراما المصرية .

إيناس مكي من أصول جزائرية ، ولدت في مدينة ورقلة في الجزائر لأم مصرية ونشأت في مصر مع أسرتها المصرية بعد ترك والدها لها هي واخواتها ومن بينهم الفنان أحمد مكي.

تمكن المسلسل المصري موضوع عائلي من الدخول الى قائمة الأعمال الاعلى مشاهدة فى دولة الإمارات عبر منصة شاهد vip.

واحتل مسلسل موضوع عائلي المركز الخامس من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة ، للأعمال الأعلى مشاهدة من قبل مشاهدين منصة شاهد فى دولة الأمارات .

تقرر عرض فيلم titanic ، فى مصر يوم 8 فبراير القادم ، فى دور العرض المصرية ، بمناسبة مرور 25 عاما على عرض الفيلم بدور العرض السينمائي حول العالم ، وذلك بتقنيات حديثة مثل الـ 3D ، 4K .

وحصل titanic على 11 جائزة اوسكار، وهو من بطولة " ليوناردو دى كابريو " و " كيت وينسلت "، ومن إخراج "جيمس كاميرون ".



