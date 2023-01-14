عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: نقل والدة منة شلبي للمستشفى.. موضوع عائلي يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في الإمارات

صدى البلد

نشر قسم الفن مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

إعلامية : الفنانة منة شلبي تغادر البلاد ونقل والدتها زيزي مصطفى للمستشفى

كشفت الإعلامية إنجي علي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، عن نقل الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي إلى المستشفى . 

وردت إنجي على عبر موقع إنستجرام عن شائعة تداولها احد المواقع عن قصة حب تجمع بين منة شلبي وتامر حبيب قائلة : بجد مش قادرة أصدق ان وصلت الاشاعات والفتى لهذه الدرجة.. ارحموا الناس وسيبوهم فى حالهم أولا منه شلبي بتصور مسلسلها لرمضان باسم (تغيير جو ) ووالدتها فى المستشفى تعبانة وتامر حبيب بيحضر حاليا لشغله ومشغول جدا وتامر لسه كاسر الـ ٥٠ سنة جبتوا منين ٥٨ دى ... انا برد لان تامر ومنه اصحابي واخواتى وانا بستغرب جدا من الكلام اللى بسمعه وانه ليس له اساس من الصحة !!!!!حقيقي استفزاز بس.

 

تحدثت مع الله وظلت تبكي وقت الفجر..أسرار اعتزال مديحة كامل وارتدائها الحجاب

تصدرت الفنانة القديرة مديحة كامل مؤشرات البحث جوجل ، بمناسبة ذكري عيد ميلادها ليلة أمس . 

كان صدي البلد قد نشر تفاصيل باعتزال الفنانة مديحة كامل خلال الفترة الماضية ،على لسان السيناريست الكبير  محمد الباسوسى الذي  شاهداً على موقف تعرضت له الفنانة مديحة كامل قبل أعتزالها ، وكان بمثابة بوادر لهذه القرارات التى اتخذتها فيما بعد .

 

أخرهم سوسن بدر وصلاح السعدني.. شائعات الوفاة تهاجم الفنانين

من حين لآخر تقوم بعض الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج إلى شائعات وفاة بعض النجوم مما يثير قلق محبيهم ، وفى السطور التالية نرصد ابرز الفنانين الذين تعرضوا إلى تلك الشائعة المزعجة :

 

في عيد ميلاد إيناس مكي .. لم تحضر جنازة والدها واستبعدت من هذا الفيلم

تحتفل الفنانة إيناس مكي بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات فى تاريخ الدراما المصرية . 

إيناس مكي من  أصول جزائرية ،  ولدت في مدينة ورقلة في الجزائر لأم مصرية ونشأت في مصر مع أسرتها المصرية بعد ترك والدها لها هي واخواتها ومن بينهم الفنان أحمد مكي.

 

موضوع عائلي يدخل قائمة الأعلى مشاهدة فى الإمارات

تمكن المسلسل المصري موضوع عائلي من الدخول الى قائمة الأعمال الاعلى مشاهدة فى دولة الإمارات عبر منصة شاهد vip.

واحتل مسلسل موضوع عائلي المركز الخامس من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة ، للأعمال الأعلى مشاهدة من قبل مشاهدين منصة شاهد فى دولة الأمارات .

 

بتقنية 3D و4K.. تعرف على موعد إعادة عرض فيلم titanic في مصر

تقرر عرض فيلم titanic ، فى مصر يوم 8 فبراير القادم ، فى دور العرض المصرية ،  بمناسبة مرور 25 عاما على عرض الفيلم بدور العرض السينمائي حول العالم ، وذلك بتقنيات حديثة مثل الـ 3D ، 4K .

وحصل  titanic على 11 جائزة اوسكار، وهو من بطولة " ليوناردو دى كابريو " و " كيت وينسلت "، ومن إخراج "جيمس كاميرون ".


 

الفن مصر رمضان الفنانة القديرة مديحة كامل اعتزال مديحة كامل جائزة أوسكار الإعلامية إنجى على منة شلبي وتامر حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

إعلامية : الفنانة منة شلبي تغادر البلاد ونقل والدتها زيزي مصطفى للمستشفى

لقاء القمة.. حفنة من الغيابات في الأهلي وثنائي الزمالك يبتعدان عن المباراة

4 كلمات تقضي حاجتك وتزيد رزقك .. رددها الآن فلها مفعول السحر

أنا راضية بحكم ربنا عليا..محمد عشوب يكشف آخر كلمات مريم فخر الدين

ترشيحاتنا

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 12 بينهم 3 أطفال خلال أسبوعين برصاص الاحتلال

أسعار بيض الدواجن والسمان بمنافذ الزراعة والأسواق اليوم

تعطيل امتحانات الصف السادس الابتدائي في الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

إيران تعلن إعدام مسئول سابق متهم بالتجسس لصالح بريطانيا

فيضانات كارثية وعواصف وانهيارات أرضية.. ولاية أمريكية تواجه غضب الطبيعة| صور

أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 14-1-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

حقد.. رجال يشعلون النار في منزل عائلة أثناء النوم بالهند|فيديو

نادر ومصنوع من خشب الأرز.. ماذا يفعل تابوت رمسيس الثاني في فرنسا ؟

غريب.. ظهور طبق طائر فوق بركان ثائر |شاهد

فيديو

أنا راضية بحكم ربنا عليا..محمد عشوب يكشف آخر كلمات مريم فخر الدين

هل ظهرت علامات الساعة في مكة.. إمام الحرم المكي يجيب| فيديو جراف

ذكر في القرآن.. حقيقة اقتراب اصطدام النجم الطارق بـ الأرض

احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ